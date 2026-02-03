一人就能指揮AI軍團？！ OpenAI Codex進化 獨立APP登場

【緯來新聞網】OpenAI 於週一正式推出編碼工具 Codex 的桌面應用程式。這款新工具主打能讓用戶長時間且同時管理多個 AI 代理（AI Agents），被定位為「AI 工作的指揮中心」，強調可平行處理長時間任務，目前已率先開放 macOS 用戶使用，並限時提供 ChatGPT 免費用戶體驗，而 Windows 版本也即將於近期推出。

此次推出的 Codex 桌面版在功能上有顯著突破，特別強化了對「多個 AI 代理」（AI Agents）的長期管理能力。根據 OpenAI 官方說明，該應用程式不只能產出程式碼，還能執行資訊收集與數據分析等複雜指令。執行長奧特曼（Sam Altman）更以「多巴胺永遠不會耗盡」來形容 AI 的高效率，強調這些模型能不間斷地嘗試與工作，展現出遠超人類的持續動力。



目前 AI 編碼市場競爭已進入白熱化階段，OpenAI 正面臨來自 Anthropic 的強大壓力。對手旗下的 Claude Code 工具表現極其亮眼，在公開後的半年內便創下高達 10 億美元的年化收入，穩居市場領導地位。相較之下，OpenAI 先前在該領域進度稍顯落後，因此這次 Codex 桌面版的發布，被視為該公司追趕對手的關鍵一役。



儘管 AI 輔助工具的進步令人驚嘆，但產業觀察家普遍認為，目前的技術水準仍不足以完全取代人類技術人員。目前的發展重點在於如何顯著提升工作效率，而非取代人力。OpenAI 也強調，Codex 桌面版特別注重使用者友善介面，降低高級功能的操作門檻，讓更多開發者能輕易上手這項強大的生產力工具。

