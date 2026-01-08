人工入地6公尺挖掘 中和員山路污水管搶修逾月完工

（中央社記者曹亞沿新北8日電）新北中和區員山路地底污水管日前破損，影響約370戶排水，水利局為避免大面積開挖影響交通要道，採取鋼套管內人工挖掘，在地下6公尺狹小空間內更換管線，去年12月順利搶修完成。

新北市水利局今天發布新聞稿表示，日前中和區員山路467號前地底污水管線破損，影響周邊約370戶住戶正常排水，且破損點位處交通要道，威脅到道路結構與行車安全；水利局深入地下近6公尺處進行修繕，歷經1個多月搶修，工程於去年12月9日完成，並恢復交通順暢。

廣告 廣告

水利局長宋德仁表示，這次修繕任務施工環境條件嚴苛，破損點位於地下近6公尺處，周邊擠滿自來水、瓦斯、電力及電信等民生管網，需精準工程技術。

宋德仁說，為了不讓大面積開挖導致員山路大塞車，水利局捨棄傳統開挖工法，改採「鋼套管內人工挖掘」，由專業人員在狹小空間內，逐步破除破損管段，更換新管線；最後導入「螺旋內襯工法」，猶如在舊管線內植入堅固新骨架，恢復管線強度，不僅縮短工期、降低噪音，更讓排水功能恢復如新。

水利局污水下水道計畫科長陳正琦接受記者電訪指出，鋼套管內人工挖掘，通常使用於既有管線損壞或特殊搶修情況，這次因破損點位於交通要道，為降低交通衝擊，且考量不須重做新管線，決定採取此種人工方式維修。

陳正琦說，鋼套管內人工挖掘難度與危險性相對較高，工程人員須爬入直徑80公分鋼套管內，坐在裡面邊挖邊推進，且管內潮濕悶熱，施工人員非常辛苦。

宋德仁補充，施工期間擔心影響住戶用水與通行，團隊因地制宜利用工作井空間將台新街一側污水，巧妙導引至員山路側集中抽排；這項根據現場的調度策略，也成功減少路面機具占用面積，將施工對民眾生活的衝擊降到最低。（編輯：陳仁華）1150108