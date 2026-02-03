人工智慧上太空！馬斯克SpaceX合併xAI 估值可達1.25兆美元

全球首富馬斯克。路透社



全球首富馬斯克旗下火箭製造商SpaceX週一（2/2）宣布，該公司已收購馬斯克旗下另一人工智慧新創公司xAI，整併後公司估值將達1.25兆美元（約合39.5兆台幣），預計將於今年首次公開募股（IPO），進一步擴大其商業版圖。

SpaceX官網發布聲明證實上述消息，並經馬斯克（Elon Musk）簽署。聲明指出，SpaceX收購xAI旨在「打造地球上（及地球外）最具雄心的垂直整合創新引擎，涵蓋AI、火箭科技、太空網路、直連行動裝置通訊，以及全球頂尖的即時資訊與言論自由平台」。

馬斯克在聲明中指出，未來2到3年內，在太空進行AI運算將是最經濟的方式，「僅憑這項成本效益優勢，就能讓創新企業以前所未有的速度與規模推進AI模型訓練及資料處理，加速人類對物理學的理解突破，並催生造福人類的科技創新。」

據彭博此前報導，這筆交易將使整併後的公司估值達1.25兆美元，該資訊已於週一透過備忘錄告知員工。知情人士透露，公司預計將每股定價526.59美元。

今年1月，xAI以2300億美元估值完成融資，SpaceX則原定去年12月以約8000億美元估值出售股票，這筆交易將整併全球兩大私人公司，但在SpaceX的聲明中並未披露整併後的價格與估值等具體細節。

知情人士透露，該公司仍計劃於今年稍晚進行首次公開募股。彭博曾指出，SpaceX原擬透過IPO籌集高達500億美元的資金。

此舉進一步交織了馬斯克的各項商業版圖。他在2022年底收購社群媒體平台「推特」（Twitter），將其更名為X，隨後以330億美元將該平台與xAI整併；xAI每月亦耗資約10億美元維持聊天機器人Grok的運作。

