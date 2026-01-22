人工智慧公務員？OpenAI強勢向各國推銷 含英、韓11國已簽約

AI巨頭OpenAI正積極擴張其全球版圖，推動名為「OpenAI各國合作計畫」（OpenAI for Countries）的策略倡議，目標是說服全球各國政府投資興建資料中心，並在教育、醫療及災害防治等公共領域深化人工智慧（AI）的應用。



這項計畫的主要目標是縮減具備 AI 資源國家與技術落後國家之間的「數位鴻溝」。OpenAI表示，目前多數國家的 AI 應用程度仍遠低於現有技術所能實現的潛力。透過此倡議，OpenAI期盼協助各國建立自主的技術能力，並推廣 AI 在處理複雜任務上的實質效益。



OpenAI要提供各國什麼服務？



為推動此項國際合作，OpenAI 於去年12月任命前英國財政大臣喬治．奧斯本（George Osborne）擔任該計畫的顧問。本周，奧斯本與OpenAI全球事務長克里斯．雷漢（Chris Lehane）聯袂出席瑞士達沃斯（Davos）論壇，積極向各國政府官員進行簡報。

廣告 廣告

此舉被視為 OpenAI 鞏固其 AI 浪潮領導地位的核心戰略。OpenAI 最近一次的市場估值已達5000億美元，目前正評估進行公開募股（IPO）的可能性，其潛在市值規模預計可達1兆美元。

目前已有 11 個國家加入「OpenAI for Countries」計畫，合作模式依各國需求量身打造：

其中愛沙尼亞將會把OpenAI的教育專用工具「ChatGPT Edu」導入全國中等學校系統。而挪威與阿拉伯聯合大公國則將採用OpenAI協助當地企業興建資料中心，並承諾成為其首批主要客戶，支撐當地的基礎建設發展。另外，OpenAI高層透露，正與南韓水資源公署洽談，利用 AI 開發即時水災預警系統，以因應氣候變遷引發的極端降雨與缺水問題。

積極推銷各國政府以AI優化公共服務



根據OpenAI向路透社展示的一份內部報告，AI的使用行為存在顯著差異。報告指出，排名前5%的「核心使用者（Power Users）」使用高階推理能力的頻率，比一般使用者高出7倍，顯示大眾對AI深度功能的挖掘仍有極大空間。

此外，地域性的應用偏好也十分鮮明。以新加坡為例，儘管該國AI普及度極高，但其使用者在撰寫「程式碼」相關訊息的比例高出全球平均3倍以上。OpenAI強調，各國政府若能更深入整合AI技術，將能有效優化公共服務與應變機制。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

