人工智慧助長貨物竊盜詐騙 全球供應鏈風險升溫

根據英國航運相關網站引述，國際海事保險聯盟（International Union of Marine Insurance, IUMI）發出警示，全球供應鏈中貨物竊盜與運費詐欺案件正明顯攀升，犯罪集團愈來愈多運用數位工具，包含人工智慧（AI），從事各類非法行為。

IUMI與運輸資產保護協會歐洲、中東及非洲分會（Transported Asset Protection Association，TAPA EMEA）表示，貨物竊盜已演變為高度組織化、專業化犯罪產業，造成損失高達數十億美元。相關數據顯示，貨物犯罪正從「柏油路面走向網路空間」，犯罪手法由實體竊盜與暴力劫持，轉為利用數位工具隱匿身分、進行線上詐騙。

這兩個組織指出，犯罪分子正加速採用包括人工智慧在內的工具，使詐騙行為更容易複製與擴散，進而大幅推升貨主、物流業者與保險公司損失。近年來，歐洲以及北、南美洲貨物竊盜案件尤為嚴重，而非洲與拉丁美洲則以暴力手法最為猖獗。

據TAPA情報系統統計，於二○二二年至二○二四年間，全球一百二十九個國家共通報近十六萬起與貨物相關犯罪事件，造成鉅額損失。僅北美地區，二○二四年貨物竊盜損失即達四億五千五百萬美元，通報案件超過三千六百起，單一事件平均損失逾二十萬兩千美元。歐洲、中東與非洲地區情況同樣嚴峻，近兩年在一百一十多個國家記錄竊盜案件超過十萬八千起。

儘管傳統劫持與偷竊仍未消失，貨物犯罪的樣態已明顯進化，並高度數位化。兩個組織指出，犯罪集團正轉向以詐欺方式竊取卡車貨載，透過假冒或濫用身分取得固定貨運合約。他們設立空殼公司、冒充合法企業，或使用遭竊身分憑證進行犯案。

目前已發現，犯罪分子大量運用看似簡單卻極具效果的數位詐術，包括偽造或仿冒的電子郵件地址、相似網域名稱、假保險證明及偽造駕駛證件；其他手段還包括釣魚郵件、重複使用密碼或入侵帳號以竊取登入憑證。

IUMI與TAPA強調，儘管人工智慧在此類犯罪中應用尚未全面普及，但其發展勢必加速貨物竊盜問題惡化。新興的AI工具可能被用於簡化文件偽造、隱匿真實身分與大規模蒐集憑證，進一步放大風險。

TAPA EMEA主席暨執行長紐曼（Thorsten Neumann）指出，儘管卡車與倉庫的傳統竊盜仍然普遍，但貨物犯罪正在快速演變。

報告也指出，儘管犯罪行為持續向線上轉移，實體劫持仍是重大隱憂，巴西、南非及歐洲部分地區，仍是貨物劫持事件的主要熱點。