人工智慧商機推動2025年全球創投破5000億美元 KPMG：市場明顯回溫
KPMG安侯建業今（9）日表示，儘管地緣政治風險、美國關稅政策變動及全球供應鏈不確定性升高，但去（2025）年第4季全球創投市場已出現明顯回溫跡象，2025全年創投正式突破5,000億美元關卡，達到5,120億美元。
KPMG今天發布《2025年第4季創投脈動：全球創業投資分析》報告，報告顯示，2025年第4季全球創投募資金額約1,381億美元，創近14個季度新高，帶動全年創投投資總額從2024年的3,919億美元大幅成長至5,120億美元。
整體而言，2025年被視為全球創投市場的重要轉折年，市場逐步走出修正期，市場結構也出現明顯轉變。雖然投資金額回升，但交易件數仍維持低檔，顯示創投市場正由過去「高交易量、分散投資」的模式，轉向「資金高度集中、重押少數標的」的結構性調整。投資人風險偏好明顯趨於審慎，資本更傾向流向已具規模、技術壁壘與產業影響力的企業。
從區域來看，2025年第4季美洲市場持續領跑全球創投，吸引373.8億美元資金，主要由美國人工智慧投資熱潮帶動，占當季投資的絕大部分。
歐洲創投投資金額較上季維持穩定；亞洲市場則受中國創投持續疲軟影響，整體表現仍顯低迷，但印度、日本與澳洲投資動能相較前一季有所回升。
在重點交易方面，美國8家AI公司合計募資逾320億美元，其中Anthropic（150億美元）與Project Prometheus（62億美元）領銜；歐洲代表交易包括法國Brevo（5.78億美元）、德國Black Forest Labs（3億美元）與英國Synthesia（2億美元），亞洲則以澳洲Firmus Technologies（5.41億美元）、中國滴滴出行（2.8億美元）及日本Mujin（2.35億美元）為代表。
KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示， 人工智慧（AI）已由單一投資領域，轉變為影響整體創投資本配置的核心底層邏輯。2025年，多數大型創投交易皆與AI或其基礎設施相關，投資焦點也從LLM模型開發，延伸至代理型AI、算力與晶片基礎建設、企業級與垂直產業應用。
投資階段上，2025年第4季資金明顯集中於C輪、D輪及以上的成長期交易，顯示投資人更偏好已驗證商業模式、具擴張潛力與明確退出前景的企業。企業創投與首次融資也出現回溫跡象，反映市場信心逐步修復。
展望2026年，黃海寧認為，人工智慧仍將是全球創投最核心的投資主軸，但投資標準將更趨嚴謹，資金將優先流向能實質重塑產業流程、提升生產力的應用。隨著IPO與大型併購活動逐步改善，創投市場流動性有望回升，為整體生態系帶來新動能。同時，因AI加速重塑勞動市場，教育與人才培訓需求升溫，著眼於新一代學習模式的教育科技公司，預期將成為未來創投關注的重點。
另外，KPMG全球創投報告也歸納一些趨勢，雖然2025年併購與IPO出場環境回溫，但整體流動性仍受限；在地緣政治緊張與區域衝突持續的背景下，國防科技投資快速升溫；創投交易量下滑，但2025年企業創投（CVC）投資總額仍達2,869億美元，創歷史第二高，主要由美國企業大舉投資人工智慧及相關基礎設施所帶動。
不放棄太陽光電！經濟部祭2類家戶光電獎勵計畫 最高享1千萬補助
除舊佈新「折5000元」要趁早！經濟部宣布家電汰換補助今年最後一年
若阿拉斯加投資計畫實現 中油估自美進口天然氣占比由10%增至35%
