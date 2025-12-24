人工智慧基本法三讀 數發部：構築AI安全治理基石

（中央社記者趙敏雅台北24日電）立法院昨天三讀通過人工智慧（AI）基本法，數發部今天表示，此法旨在促進以人為本的AI研發與產業發展，建構安全應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利，同時確立政府推動AI應遵循7大原則，兼顧發展與安全。

立法院會昨天三讀通過人工智慧基本法，明定中央主管機關為國科會。有關風險分類部分，三讀條文規定，數發部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的人工智慧風險分類框架，訂定以風險為基礎之管理規範，協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。

數發部今天晚間發布新聞稿表示，立法院昨天三讀通過人工智慧基本法，旨在促進以人為本的AI研發與產業發展，建構AI安全應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利，此法將確保技術應用符合社會倫理，維護國家文化價值及提升國際競爭力，奠立法制基礎。

數發部說明，因應近年AI技術發展快速，國科會於民國113年起著手法案草擬，多次徵詢產、官、學等意見，舉行專家會議，並由行政院召開跨部會協商會議進行法條討論，凝聚各界共識，於113年7月15日進行草案預告。114年由數發部接手推動法案立法作業，並研議人工智慧風險分類框架。

數發部表示，立法過程中，立法院多位委員關注此法，自114年4月起召開多場法案公聽會及審查會議，數發部參與討論並積極溝通，各方協力使其逐步臻於完備。

數發部指出，此法確立政府推動AI研發與應用7大原則，包含應遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責。

執行過程中，應兼顧社會公平及環境永續，提供適當的教育及培訓以降低數位落差；同時，建立資安防護措施，確保系統穩健性與安全性，並對AI的產出做適當資訊揭露或標記。

數發部說明，此法推動具體重點包含寬列AI預算，辦理AI產業獎補助及優惠措施、提供友善創新實驗環境、推動人才交流與基礎設施及建立資料治理機制，為台灣AI產業打造創新友善的生態圈。

數發部表示，人工智慧基本法立法後，政府將持續扮演跨部會協調平台，引導台灣從半導體優勢邁向軟硬整合，在落實人權保障與數位平權的基礎上，全力推動AI產業與應用。（編輯：張良知）1141224