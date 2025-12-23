人工智慧基本法三讀！獎勵發展AI也設警語 重點一次看

立法院會23日三讀人工智慧（AI）基本法，確定中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市政府，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會。同時規範政府應以兒少最佳利益為原則，針對AI高風險應用者標示警語。未免AI取代勞工，三讀條文也明訂，應積極運用人工智慧確保勞動者之勞動權益。

三讀條文明定，政府應避免人工智慧之應用，有侵害人民生命、身體自由或財產，破壞社會秩序國家安全或生態環境或偏差歧視廣告不實，資訊誤導或造假違反相關法規之情事，政府應以兒少最佳利益為原則，人工智慧產品或系統經中央事業目的主管機關會商數位發展部，認定為高風險應用者，應標示警語。

廣告 廣告

三讀條文明定，政府應積極推動人工智慧研發、應用及基礎建設，妥善規劃資源整體配置，並辦理人工智慧相關產業之補助、委託、出資、投資、獎勵、輔導，或提供租稅、金融等財政優惠措施，並應設置年度執行成效報告制度，定期對外公布相關成果與評估意見，以作為政策持續推動與資源調整之依據。

三讀條文也明訂，政府應建立資料開放、共享及再利用機制，以提升人工智慧使用資料之可利用性，並定期檢視與調整相關法令及規範。政府應致力提升我國人工智慧使用資料之品質與數量，確保訓練及產出結果足以展現國家多元文化價值與維護智慧財產權。

三讀條文也明訂，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院院長召集學者專家、人工智慧相關民間團體及產業代表、政務委員、相關機關首長或代表、直轄市及縣（市）政府首長組成，協調、推動及督導全國人工智慧事務，並訂定國家人工智慧發展綱領。每年至少召開一次。

三讀條文也明訂，在人工智慧研發及應用過程，避免不必要之個人資料蒐集、處理或利用，並應促進個人資料保護納入預設及設計相關措施或機制，以維護當事人權益。

三讀條文也明訂，政府應積極運用人工智慧確保勞動者之勞動權益。政府應積極弭平人工智慧發展所造成之技能落差，提升勞動參與，保障經濟安全，並落實尊嚴勞動。政府應就人工智慧利用所致之失業者，依其工作能力予以輔導就業。

積極推動修法的國民黨立委葛如鈞表示，《人工智慧基本法》今日終於完成三讀，讓台灣正式跨出關鍵一步。但三讀是起點，而非終點。未來仍須加速推動相關配套法制，解決產業長期面臨的制度瓶頸。他舉例，台灣擁有最先進的晶片與工程人才，卻仍無法讓自動駕駛合法上路；具備完整衛星供應鏈，民眾的手機卻不能直接連結衛星通訊；想推動 AI 區塊鏈創新，卻常因法規不明而裹足不前。這些問題，都需要我們持續關注、立法完善。

綠委張雅琳則說，AI正在深刻改變這個世界，已經無法回到沒有AI的時代，一個新時代到來必須要有負責任的框架，讓科技服務社會，避免風險超前於治理。大家一起努力，把兒少最佳利益在三黨共識下列入條文。

白委劉書彬則說，雖然屬於基本法，但為國家AI發展提供治理框架，讓台灣從單純半導體、硬體優勢，轉向軟硬整合，創新治理並重新階段。本法兩大重點，政院要成立國家人工智慧戰略特別委員會，也明定國科會為主管機關。

【看原文連結】