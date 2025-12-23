人工智慧基本法三讀 葛如鈞：結合科技晶片創造智慧藍天

人工智慧在全球快速發展，立法院三讀通過《人工智慧基本法》，確立台灣未來的AI治理與法規調適規範。（圖／周志龍攝）

立法院今（23）日三讀通過《人工智慧基本法》（俗稱 AI 基本法），正式建立台灣推動與規範人工智慧發展的法律依據，為國家 AI 治理與產業發展奠定制度基礎。該法涵蓋國家戰略規劃、研發與產業扶植、資料與個資保護、法規調適、國際合作及勞動權益等面向。國民黨立委葛如鈞表示，AI 基本法的通過是台灣邁向智慧國家的關鍵里程碑，象徵台灣不再只扮演科技晶片代工角色，而是正式踏上以民主價值引領 AI 法制發展的新階段。

人工智慧基本法在立法院院會順利三讀通過，葛如鈞表示，沒有台灣的晶片與工程師，就沒有今日世界的 AI 發展，人工智慧將深刻影響人類下一個世紀，而台灣在全球 AI 產業鏈中的重要性早已獲得國際肯定，但在AI法制化卻嚴重落後。

葛如鈞特別感謝朝野在法案推動過程中的協商與支持，包括立法院長韓國瑜促成共識、國民黨與黨團幹部的接力推動，以及民進黨、民眾黨與多位學者專家、NGO 團體的共同參與。他強調，這次立法證明台灣不只擁有半導體科技的優勢，還可以將智慧貢獻在法制的領先上。

他指出，AI 的競爭表面上是算力與能源的競爭，但本質上更是價值觀的競爭。台灣擁有華人世界中最民主、最自由的制度環境，若能結合世界級晶片實力，不應只停留在代工角色，而應成為 AI 法制的創造者與領導者。AI 基本法不只是產業規範，更是對下一代的承諾，讓台灣在「護國群山」之外，開啟智慧藍天。

國民黨立委葛如鈞表示，《人工智慧基本法》三讀通過，象徵台灣在全球 AI 浪潮中，將結合半導體優勢與民主制度，朝向 AI 法制領導國邁進。（圖／翻攝自葛如鈞臉書）

葛如鈞也指出，目前台灣在 AI 應用上仍面臨多項法制瓶頸，例如自動駕駛尚未合法上路、衛星通訊無法直接連結民眾手機，AI 與區塊鏈創新也常因法規不明而停滯，顯示後續制度仍需持續完善。

他強調，未來仍需不分黨派持續合作，推動相關配套立法，打造一個友善 AI 技術發展的環境。他期盼，未來台灣不僅向世界借鑑 AI 法制經驗，更能成為全球學習的典範，共同擘劃人與機器共存的下一個百年。

