人工智慧基本法上路 投縣啟動AI治理與智慧城市新篇章

因應立法院一一四年十二月二十三日三讀通過「人工智慧基本法」，正式完備我國AI產業發展與法制環境，南投縣府以此為法制核心，加速協助各局處導入AI應用，讓南投在法規完善的基礎上，從傳統行政快速轉型為具備數位韌性的「智慧山城」。

「人工智慧基本法」已於一月十四日總統府公報公布，為推動智慧城市提供了堅實的法律後盾與資源契機。縣府持續對接中央「國家人工智慧戰略特別委員會」之政策方向，積極爭取中央計畫補助，深化縣府團隊的數位素養，並致力於讓AI科技成為南投突破地理限制、縮短城鄉差距的利器，在合乎法制規範下大膽創新，將南投打造成創新、永續的智慧城市。

南投縣府計畫處長邱紹偉指出，計畫處長期扮演縣政數位化的推手，依循縣長許淑華的施政方針，持續推動局處業務智慧化。面對「人工智慧基本法」賦予地方政府的推動與管理權責，從「行政優化」與「便民服務」雙軌並進。另外，考量南投縣獨特的地理環境與產業結構，未來的AI推動策略將聚焦於「解決在地實際問題」，優先盤點縣內核心需求，展開對話與合作，針對觀光推廣、產業發展及災害防救等關鍵領域，共同研擬適合導入的AI輔助方案。

邱處長說，希望透過跨單位的協調與資源整合，找出最符合南投需求的智慧解決方案，在合乎法規與實務需求的前提下，逐步探索智慧轉型的可能性，這不僅是響應中央立法的精神，更是縣府務實推動智慧治理的重要方向。