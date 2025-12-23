《人工智慧基本法》三讀通過 廖偉翔：台灣補齊科技戰略最關鍵拼圖 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院今（23）日三讀通過《人工智慧基本法》（AI基本法），明定中央主管機關為國科會，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會。條文規範，政府推動人工智慧研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力之前提，並遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等7大原則。

立委葛如鈞表示，人工智慧是影響人類下一世紀的關鍵，AI表面上是算力與電力的競爭，但更深層核心是「價值觀的競爭」，台灣在全球AI產業鏈中具備無可取代的角色，全球有目共睹。

葛如鈞強調，沒有台灣的晶片、沒有台灣的工程師，就沒有全世界AI的現在與未來。他期許台灣迎頭趕上AI法制建設，成為AI法制領導國。

立委廖偉翔也表示，三讀通過，將宣告台灣補齊科技戰略最關鍵的一塊拼圖，讓法規跟上AI時代。他指出，台灣擁有世界最強的晶片製造能力，但今天起，台灣不再只是供應硬體的製造商，更要以研發創新為核心，從「製造大國」進化為「智慧大國」。

廖偉翔進一步說，台中擁有全球頂尖的精密機械聚落，這部法案通過，就是要為機械手臂裝上「大腦」，讓台中加速邁向「AI機器人之都」。這次立法主張包括：創新與永續，以產業發展優先，透過實質獎勵降低傳產導入AI門檻；再者，透過風險分級，拒絕一刀切管制，避免過度監管扼殺中小企業活力。

「算力再強，也算不出人的尊嚴。」廖偉翔補充，最後是人本與公平，保障人類自主、勞工權益，要求演算法透明與公平。未來，他不只持續監督行政部門，更會持續推動AI產業的相關示範區，讓國人勇敢築夢，讓想法可以在地落實。

照片來源：取自廖偉翔臉書

