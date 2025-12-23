《人工智慧基本法》三讀通過 明定中央主管機關為國科會
為因應人工智慧（AI）發展，立法院今（23日）三讀通過《人工智慧基本法》，規定本法中央主管機關為國科會，未來政府應以兒少最佳利益為原則，若人工智慧（AI）產品或系統被認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。
立法院今（23日）三讀通過《人工智慧基本法》，條文明定，政府推動人工智慧（AI）研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力的前提下，遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等7大原則。
為避免人工智慧（AI）應用造成侵害，三讀條文也明定，政府應避免人工智慧（AI）的應用，同時以兒少最佳利益為原則，若人工智慧（AI）產品或系統被認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。
另外，法律明定未來《人工智慧基本法》的中央主管機關為國科會，在地方則為直轄市、縣（市）政府；治理架構上，行政院則應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集學者專家、產業代表、相關部會首長及縣市首長組成，負責訂定國家人工智慧發展綱領，而委員會每年需至少召開一次會議。
同時，為防範人工智慧（AI）可能帶來的風險，政府應避免人工智慧（AI）的應用有侵害人民生命、身體、自由或財產，以及破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或者偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規的情事。
法案三讀通過後，國民黨立委葛如鈞表示，本法三讀只是起點，而非終點，未來仍須加速推動相關配套法制，解決產業長期面臨的制度瓶頸；民進黨立委張雅琳則指出，這不只是法律的誕生，也是台灣面對科技浪潮正式踏出重要的里程碑。
更多《鏡新聞》報導
校園演講被問統獨立場 鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」
避免「政治爭論」PTT禁《大濛》新聞挨酸戒嚴 片商回應了
劉世芳提醒治安事件發細胞簡訊慎防恐慌 蔣萬安：擬報中央核可
其他人也在看
星鏈衛星爆炸! 近地軌道形成碎片帶 另一星鏈曾與中衛星驚險「擦肩而過」
[Newtalk新聞] 《今日印度》網站 21 日報導，SpaceX 證實，一顆「星鏈」衛星 17 日發生事故，在近地軌道上形成了一條碎片帶。美國近地軌道實驗室公司表示，該衛星從 418 公里的軌道高度迅速墜落，顯示其可能發生了某種爆炸。他們發現了「數十個」可能是事故殘骸的碎片，「隨著對事件分析的繼續，可能還會發現更多碎片」。 報導稱，這顆衛星在推進器燃料箱洩漏並釋放多個物體後，開始不受控制地墜落。初步調查發現，該事故可能是由衛星內部問題引起的，而不是與太空中的另一個物體相撞。 目前 SpaceX 工程師正在調查這起「看似衛星內部爆炸」的事故原因，並與美國太空總署（NASA）和美國太空軍協調進行追蹤。 馬斯克旗下的 SpaceX 公司，圖為星鏈（Starlink）衛星。 圖：富爾特圖庫（資料照） SpaceX 表示，這顆衛星大體結構完好，預計將在幾周內重返地球大氣層時燒毀，不會對國際太空站構成危險。該公司確認，衛星運行軌跡位於國際太空站下方，從而避免了與其發生碰撞的風險。 自「星鏈」星座專案啟動以來，SpaceX 已發射超過 1 萬顆衛星，目前仍有約 9,300 顆在軌運行。外界擔心未新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
德國女工程師搭火箭 史上首位輪椅者上太空
[NOWnews今日新聞]一名來自德國、下半身癱瘓的女性工程師，近來完成了一場夢想成真的太空之旅。她與另外五名乘客搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯（JeffBezos）旗下的「藍色起源」（BlueOrigin）...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 3
企圖癱瘓馬斯克星鏈系統！北約揭密：俄羅斯正研製毀滅性「彈片雲」
兩家北約成員國情報機構近期指出，俄羅斯疑似正在研發一種新型反衛星武器，旨在軌道上產生毀滅性的「彈片雲」，打擊馬斯克（Elon Musk）旗下的「星鏈」（Starlink）衛星群。此舉被視為俄方意圖削弱幫助烏克蘭的西方太空通訊優勢。太報 ・ 19 小時前 ・ 1
《人工智慧基本法》立院三讀通過 國科會為主管機關
立法院會今天三讀通過《人工智慧基本法》，即使民進黨立法院黨團一再表明，基本法從未有設置主管機關的立法例，國民黨及民眾黨仍聯手表決通過修正動議，三讀條文明定，人工智慧基本法的中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市政府。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 57 分鐘前 ・ 8
立院三讀通過人工智慧基本法 明定中央主管機關為國科會
立法院院會今三讀通過「人工智慧基本法」，除明定「人工智慧」（AI）之定義，且行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，協調、推動及督導全國人工智慧事務。然而，即便民進黨團多次表明，基本法從未有設置主管機關的立法例，但藍白仍聯手表決通過修正動議，明定本法中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
SpaceX 全面回收上路、一圖表看懂火箭技術差異、台廠供應鏈優勢浮現
[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新研究，由於Starlink部署衛星星系需求上升，加上美國太空軍(US Space Force)定期發射國防衛星需求，太空廠商SpaceX已從部分回收火箭技術，轉往全面回收方向發展。此外，在火箭本體回收、新型燃料推動全球商用火箭發射成本逐漸降低的情況下，Arianespace、Mitsubishi Heavy Industries、中國航天科技集團(CASC)等傳統大型火箭廠商，對於投入一級火箭回收技術驗證的意願跟著提高。 TrendForce表示，目前一次性火箭的平均發射成本落在1.1億至1.8億美元，部分回收則是6,700萬美元左右。全球主要大廠積極發展可回收技術，目標在達成全面回收的情況下，將發射成本降低至200萬至500萬美元。 現階段SpaceX的Falcon 9可回收一級火箭，燃料主要由高度精煉的航空煤油(Rocket Propellant-1)、液態氧(Liquid Oxygen)組成。然一級火箭回收後，須耗費額外時間與成本進行大規模內部煤渣清潔工程。為增加可回收火箭發射頻率，SpaceX於2025年10月，在星艦(Sta新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
德國工程師寫下歷史：首位輪椅使用者圓夢太空
德國工程師本特豪斯周六搭乘貝佐斯旗下的「藍色起源」公司飛船前往太空，成為全球首位進入太空的截癱患者。這次短暫的亞軌道飛行不僅圓了本特豪斯的個人夢想，也標志著商業航天在無障礙與包容性領域邁出了裡程碑式的一步。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 3
不能走也能上宇宙！ 越「卡門線」10min 身障者完成太空旅
亞馬遜創辦人【貝佐斯】旗下的藍源公司，寫下太空旅行新猷！一位來自德國的女工程師，幾年前因為越野自行車事故導致脊髓受傷，現在只能輪椅移動。不過藍源公司特別在「新謝波德號」太空船上，改造無障礙空間，讓這位德國女性，成為全球第一位登上宇宙空間，完成太空之旅的身障者。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道
（中央社東京22日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，新型H3火箭8號機今天搭載準天頂衛星系統「引路5號機」升空，不料發射後第2節引擎提前熄火，最終未能將衛星送入預定軌道。中央社 ・ 20 小時前 ・ 2
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 31
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 26
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 43
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 48
MLB/傳道奇欲派冠軍教頭來台遊說！ 軟銀加價確定帶走徐若熙
日職福岡軟銀鷹昨（22日）宣布確定網羅味全龍王牌徐若熙加盟，如今有媒體報導，洛杉磯道奇不僅對徐若熙有興趣，甚至還打算派出總教練羅伯茲（Dave Roberts）及球隊高層來台灣搶人，但軟銀決定再加碼，最終成功搶到人。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 3
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 2 小時前 ・ 20
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 136