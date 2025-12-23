《人工智慧基本法》三讀通過 明定中央主管機關為國科會

立法院今（23日）三讀通過《人工智慧基本法》。(翻攝自立法院直播)

為因應人工智慧（AI）發展，立法院今（23日）三讀通過《人工智慧基本法》，規定本法中央主管機關為國科會，未來政府應以兒少最佳利益為原則，若人工智慧（AI）產品或系統被認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。

立法院今（23日）三讀通過《人工智慧基本法》，條文明定，政府推動人工智慧（AI）研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力的前提下，遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等7大原則。

為避免人工智慧（AI）應用造成侵害，三讀條文也明定，政府應避免人工智慧（AI）的應用，同時以兒少最佳利益為原則，若人工智慧（AI）產品或系統被認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。

另外，法律明定未來《人工智慧基本法》的中央主管機關為國科會，在地方則為直轄市、縣（市）政府；治理架構上，行政院則應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集學者專家、產業代表、相關部會首長及縣市首長組成，負責訂定國家人工智慧發展綱領，而委員會每年需至少召開一次會議。

同時，為防範人工智慧（AI）可能帶來的風險，政府應避免人工智慧（AI）的應用有侵害人民生命、身體、自由或財產，以及破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或者偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規的情事。

法案三讀通過後，國民黨立委葛如鈞表示，本法三讀只是起點，而非終點，未來仍須加速推動相關配套法制，解決產業長期面臨的制度瓶頸；民進黨立委張雅琳則指出，這不只是法律的誕生，也是台灣面對科技浪潮正式踏出重要的里程碑。





