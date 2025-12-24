《人工智慧基本法》三讀通過 為AI研發與應用確立七大原則

立法院23日三讀通過《人工智慧基本法》，明確揭示政府推動AI研發與應用的七大原則。(記者邱巧貞攝)

〔記者邱巧貞／台北報導〕立法院昨(23)日三讀通過《人工智慧基本法》，正式為我國人工智慧(AI)發展與治理建立法制基礎。該法以「以人為本」為核心精神，兼顧技術創新、產業發展與風險治理，目標在於建構安全可信的AI應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利，同時確保人工智慧的發展符合社會倫理、維護國家文化價值，進一步提升台灣在國際間的競爭力。

因應近年人工智慧技術快速演進與應用擴張，政府自113年起即啟動立法規劃。由國科會率先著手草案研擬，期間多次徵詢產、官、學界意見並召開專家會議，並由行政院召集跨部會協商，就法條內容進行整合與討論，逐步凝聚共識，草案於113年7月15日對外預告。至114年，法案推動工作由數位發展部(下稱數發部)接手，除持續推進立法進程，也同步研議「人工智慧風險分類框架」，作為未來治理與監理的重要配套。

數發部表示，立法過程中，立法院亦有多位立法委員高度關注本法內容，自114年4月起陸續召開多場公聽會與審查會議，在朝野與行政部門共同努力下，使法案內容逐步臻於完備，最終順利完成三讀。

《人工智慧基本法》明確揭示政府推動AI研發與應用的七大原則，包括永續發展與社會福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與系統安全、透明與可解釋性、公平與不歧視，以及問責機制。

執行層面上，要求兼顧社會公平與環境永續，並透過教育與培訓縮小數位落差；同時建立完善的資安防護措施，確保AI系統的穩健性與安全性，並對人工智慧產出進行適當的資訊揭露或標示，以提升社會信任。

在具體政策工具上，該法也為AI產業發展預留彈性空間，包含擴大編列AI相關預算，推動產業獎補助與優惠措施，提供友善的創新實驗環境，促進人才交流與基礎設施建設，並建立完善的資料治理機制，打造有利於創新與應用落地的AI生態圈。

隨著《人工智慧基本法》正式立法，政府未來將持續扮演跨部會協調與政策整合的平台角色，引導台灣在既有半導體優勢基礎上，進一步邁向軟硬整合與高附加價值應用發展，同時在落實人權保障與數位平權的前提下，全面推動人工智慧產業與應用。

