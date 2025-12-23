《人工智慧基本法》三讀通過 葛如鈞：台灣要當「 AI法制」領導國

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院今（23）日三讀通過《人工智慧基本法》，正式為我國人工智慧發展建立基礎法制架構。國民黨立法委員葛如鈞表示，人工智慧是影響人類未來百年的關鍵科技，而台灣在全球 AI 產業鏈中具備無可取代的戰略地位，世界有目共睹。他強調，「沒有台灣的晶片、沒有台灣的工程師，就沒有全世界 AI 的現在與未來」，但台灣在 AI 法制建設上長期落後，亟需迎頭趕上。

葛如鈞強調，「沒有台灣的晶片、沒有台灣的工程師，就沒有全世界 AI 的現在與未來」。（圖／葛如鈞國會辦公室）＿

葛如鈞指出，自2012年 Google 透過 ImageNet 讓 AI 開始「看懂世界」以來，全球 AI 技術快速演進，各國陸續建立專法與制度設計；反觀台灣，除半導體產業領先外，法制面幾乎繳了白卷，甚至一度淪為亞洲後段班。他表示，所幸在朝野努力下，《人工智慧基本法》今日完成三讀，讓台灣正式跨出關鍵一步。

立法院三讀通過《人工智慧基本法》，力推本法案的「科技立委」葛如鈞十分開心。（圖／葛如鈞國會辦公室）＿

葛如鈞表示，特別感謝立法院長韓國瑜促成朝野理性對話，以及國民黨中央、黨團三長、相關委員會委員的全力支持，同時肯定民進黨、民眾黨立委與多位 NGO、專家學者的共同投入。他強調，這次立法證明台灣不僅能在半導體科技領先世界，也有能力在 AI 法制上展現民主制度的創新能量。

葛如鈞進一步指出，表面上 AI 的競爭是算力與電力的競爭，但更深層的核心，其實是「價值觀的競爭」。台灣擁有華人世界最民主、最自由的制度環境，未來結合世界級晶片技術，不應只扮演代工角色，而應成為 AI 法制的制定者與引領者。《人工智慧基本法》不只是產業規範，更是對下一代的承諾。

葛如鈞也提醒，《人工智慧基本法》三讀只是起點而非終點，後續仍須加速推動配套法制，突破產業長期面臨的制度瓶頸。包括自動駕駛尚未全面合法、衛星通訊應用受限，以及 AI 與區塊鏈創新常因法規不明而停滯，皆有待持續修法完善。

葛如鈞指出，AI 邁出的一小步，應成為台灣社會的一大步。未來他將持續推動 AI 科技相關法制，打造「友善 AI、鼓勵創新、兼顧人權」的制度環境，讓台灣不僅向世界學習，更成為各國借鏡的 AI 法制典範。

