「人工智慧基本法」草案將協商 韓國瑜明日召開院長級政黨協商

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院長韓國瑜辦公室今（3）日發文指出，將於明日（4）由韓國瑜院長召開院長層級政黨協商，針對包括「人工智慧基本法草案」在內的多項重要法案進行研商，顯示AI治理相關立法已進入關鍵進程。國民黨立法委員葛如鈞強調，該法案若能順利三讀通過，將可從法治面推動AI技術健康發展，真正落實「科技島」的國家定位。

葛如鈞委員強調，「人工智慧基本法草案」若能順利三讀通過，將可從法治面推動AI技術健康發展，真正落實「科技島」的國家定位。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞委員表示，感謝國民黨立法院黨團積極推動，也感謝韓國瑜院長召集此次協商。他指出，人工智慧基本法是台灣邁向國際科技標準的重要基礎，具有高度必要性與迫切性。他期待明天下午的協商能在平和、順利的氛圍中進行，並與民進黨及民眾黨團共同努力，盡速取得共識。

韓國瑜院長明日下午將主持召開院長層級政黨協商，針對包括「人工智慧基本法草案」在內的多項重要法案進行研商。(圖／國會頻道)

根據立法院議事暨公報資訊網公布，韓國瑜院長明日下午2時30將於紅樓302會議室主持召開朝野黨團協商。屆時主要將針對三讀通過修正「財政收支劃分法部分條文」覆議案、「公職人員選舉罷免法第五十七條條文修正草案」、國民黨黨團版「人工智慧基本法草案」等案展開協商，並繼續研商「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」案進行協商溝通。

立法院長韓國瑜辦公室今日發文指出，將於明日（4）由韓國瑜院長召開朝野政黨協商。(圖／國會頻道)

