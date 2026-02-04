《人工智慧基本法》通過 專家呼籲進一步完善法治結構
立法院於去年底三讀通過《人工智慧基本法》，成為我國科技治理的重要里程碑，確保技術應用符合社會倫理，維護國家文化價值及提升國際競爭力。前司法官學院院長林輝煌日前投書《最高檢察署月刊》（註）指出，若是僅制定《人工智慧基本法》而未同步建構具體可操作的專法或調整現行相關法規，恐使AI治理流於形式，甚至帶來刑事程序失衡、行政裁量失控及憲法審查空洞化等風險。
我國向來以先進科技為傲，贏得科技島美名，尤以人工智慧(Artificial Intelligence, 以下簡稱AI）的高度發展為最。繼許多國家紛紛制定人工智慧法規範，監理人工智慧的持續發展，我國不落人後，經由立法
院於2025年12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，作為回應人工智慧發展風險與治理需求的核心立法選擇。
該法共計17條，明確提出「永續發展與福祉」、「人類自主」、「隱私保護與資料治理」、「資安與安全」、「透明與可解釋」、「公平與不歧視」以及「問責」等七大原則，旨在促進以人為本的人工智慧研發與產業發展，並強調建構安全的AI應用環境，以保障人民基本權利及落實數位平權。
AI基本法的挑戰：治理起點還是終點？
近年來，台灣立法體系中頻繁出現以「基本法」回應新興風險的趨勢，包括弱勢族群、環境生態、科技發展及人權保障等領域。然而，有關基本法是否能承載制度建構的重任，或僅淪為政策宣示的工具，仍需進一步檢驗。
林輝煌表示，人工智慧技術對社會秩序的影響已遠超出產業創新或行政效率層面，其涉及人民基本權利、國家公權力行使方式及司法判斷結構的深層變革。若僅以《人工智慧基本法》作為治理框架，恐無法應對AI治理中高度複雜且風險導向的挑戰，甚至可能因規範密度不足而導致制度性缺陷。
三大制度風險浮現
林輝煌從刑事程序、行政法治及憲法審查三個面向分析指出，《人工智慧基本法》可能引發以下三大風險：
1、刑事程序中正當法律程序的弱化
人工智慧技術已廣泛應用於犯罪預測、風險評估、證據分析等刑事司法流程，但目前相關規範僅停留於抽象原則層面，對具體運用情境缺乏明確指引。這可能導致演算法被視為「中立」或「客觀」的證據來源，削弱法院對證據可靠性的審查，進一步侵蝕程序正義。
2、行政裁量的擴張與法律保留原則的空洞化
在行政管制中，若僅依賴原則性規範，可能導致行政機關裁量權過度擴張或責任模糊。此外，私人企業開發並運作的AI系統，其決策結果直接影響公共利益，但現行法律對監督機制與責任歸屬未有具體規範，恐形成治理真空。
3、憲法審查中的可審查性不足
人工智慧對隱私權、平等權等基本權利的潛在影響顯著，但目前《人工智慧基本法》僅為價值宣示性文件，缺乏足夠的規範密度以支持憲法層級的審查。在面對AI決策引發的基本權爭議時，可能無法提供有效救濟基礎。
三層式法治建構
針對上述挑戰，林輝煌則呼籲我國應採取三層次的AI法治建構策略，以實現真正可執行、可監督且可持續的科技治理：
1、第一層：AI基本法作為價值與治理架構
基本法應聚焦於政策方向和價值原則的宣示，包括明確界定AI風險分類、建立跨部會治理機制及設定後續專法立法義務和時程。
2、第二層：高風險AI專法
優先針對司法、醫療、金融等高風險領域制定專門法律，設置如AI影響評估、上線前審查與撤回機制等具體規範，同時保障人民知情權、拒絕權及人工覆核權。
3、第三層：既有法律的AI化修正
系統性修訂《刑事訴訟法》、《行政程序法》、《個資法》等現行法律，補強演算法透明度、責任追究及救濟機制，確保AI技術能無縫融入既有法律框架。
科技治理不能只靠宣言 必須承擔制度細化的政治與法律成本
《人工智慧基本法》的通過標誌著台灣在AI治理上的重要一步，但其真正挑戰在於後續是否能完成繁瑣且必要的制度細化工程。專家強調，科技治理不能僅停留於政策宣言，而需付諸行動，透過多層次立法與修正，使AI治理真正內建於法治結構中。唯有如此，我國才能在人工智慧時代中兼顧創新與權利保障，實現科技與社會的永續發展。
(註)：林輝煌，「我國人工智慧基本法之制度性侷限與法治落實之道 – 從刑事程序、行政法與憲法審查觀點出發」，《最高檢察署月刊》第41期。
網址：https://www.tps.moj.gov.tw/media/427426/%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%AA%A2%E5%AF%9F%E7%BD%B2115%E5%B9%B41%E6%9C%88%E4%BB%BD%E6%9C%88%E5%88%8A.pdf?mediaDL=true
更多太報報導
川習再度通話！習近平要求「慎重處理對台軍售」、川普大談貿易合作
費半成災區AMD暴跌！台指期重挫逾5百點、台股開盤壓力山大
美科技股拋售潮加劇 AMD重挫逾17%、台積電ADR跌近3%
其他人也在看
吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」
藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導