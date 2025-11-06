人工智慧導入軍事應用！國防部證實「已成立AI專案辦公室」：視需求擴編

記者詹宜庭／台北報導

徐巧芯質詢國防部戰略規劃司長黃文啓。（圖／翻攝自國會頻道）

國防部戰略規劃司長黃文啓今（6日）在外交及國防委員會中指出，國防部已於今(2025)年10月1日成立「人工智慧(AI)專案辦公室」，依現員編制整合部內推動AI相關業務，未來會視軍事投資建案實需擴大規模。

立法院外交及國防委員會上午邀請外交部進行專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

徐巧芯質詢時問及，關於AI趨勢國軍是否有具體作為？黃文啓回應，人工智慧部分在國防部還處於草創階段，目前配合行政院政策指導，建立內部AI人工智慧技術導入的政策指導委員會，也透過國防創新小組（DIO）引進成熟AI產品，其中影像判別、電腦防護、防駭等這塊會先行導入，後續軍事應用部分會視AI人工智慧發展及成熟度逐年納入後續規劃。

徐巧芯追問「有要建構人工智慧專案辦公室嗎？」黃文啓說，今年10月1日已經成立人工智慧（AI）專案辦公室，目前的階段正在做業務整合，未來一定會擴大規模。國防部長顧立雄也補充，此辦公室目前仍在試行當中，尚未有擴大規模的具體時程。

