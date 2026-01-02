人工智慧持續火熱 美股道瓊漲319點、台積電ADR大漲5.19％

美股道瓊工業指數週五上漲319.10點，台積電ADR大漲5.19％。（示意圖：motion elements）

新的一年人工智慧（AI）持續火熱，美國股市2026年第一個交易日AI相關類股走揚，道瓊工業指數上漲319.10點，台積電ADR大漲5.19％、或15.79美元，收319.68美元；輝達漲2.35美元、或1.26％，收188.85美元。

綜合外媒報導，週五晶片股領軍帶動股票市場，輝達上漲1.26%，美光科技飆升10.51%，這兩家與AI相關的公司在2025年都表現出色，輝達過去一年股價上漲約39%，美光科技則暴漲超過240%。不過，晶片以外的其他科技領域週五表現不佳，微軟股價下跌2.21%，特斯拉下跌2.59%。

AI概念股持續吸引投資人，標普500指數去年上漲超過16%，那斯達克指數去年漲幅超過20%，道瓊工業指數上漲約13%，三大股指去年均創下歷史新高。華爾街策略師預期，美股在2026年有續漲空間。CNBC市場策略師調查顯示，標普500指數今年的平均目標價為7629點，意味著上漲空間為11.4%。

美股週五收盤，道瓊工業指數上漲319.10點或0.66%，收48382.39點。那斯達克指數下跌6.36點或0.03%，收23235.63點。標普500指數上漲12.97點或0.19%，收6858.47點。費城半導體指數上漲284.34點或4.01%，收7367.47點。