人工智慧浪潮下 苗栗推動Scratch創作競賽

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣一一五年度「貓裏喵盃SCRATCH創作競賽」現場實作複賽，於七日在苗栗縣立巨蛋體育館正式展開，這次競賽吸引全縣共一一五隊報名線上初賽，經過激烈角逐，最終由四十四隊脫穎而出晉級七日的現場實作複賽，爭取代表苗栗縣參加全國貓咪盃競賽的殊榮。

七日複賽由參賽選手在限定時間內，針對現場公布的題目發揮潛力與創意，展現在程式設計、邏輯思維與統整能力上的卓越表現，比賽組別分為國小動畫組、國小遊戲組及國中生活應用組等三組。

副縣長邱俐俐表示，近年來人工智慧（AI）、生成式 AI、元宇宙及擴增虛擬實境（AR／VR）等數位科技快速發展，面對數位轉型與智慧科技浪潮，科技不再只是輔助工具，更成為引領創新的重要關鍵。為了迎接這樣的挑戰，縣府積極推動資訊科技與數位學習的整合，鼓勵學校發展創新數位教學，引導學生培養程式設計能力與科技素養，以發展學生具備面對未來的數位素養及科技應用能力。

為落實十二年國民基本教育課綱所強調的核心素養與自主學習精神，苗栗縣政府自一０六年起，持續舉辦貓裏喵盃SCRATCH創作競賽，期望透過團隊競賽與跨校交流的方式，讓學生在做中學、學中做，培養運算思維、邏輯推理能力與團隊合作精神，同時也提供師生彼此交流、觀摩與成長的舞台，擴大苗栗縣國中小資訊科技教育素養課程的推廣。