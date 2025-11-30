新北市教育局昨（三十）日表示，推動智慧教育再升級！錦和高中聯手國立臺灣師範大學電機系與瑞昱半導體，於十一月二十二日與二十九日共同舉辦「人工智慧物聯網AIoT種子教師工作坊」，完成為期兩天、共十二小時密集培訓，帶領三十位教師一次掌握ＡＩ教學核心技能。

錦和高中張純寧校長指出，AI已成為培養未來人才的關鍵能力，教師必須同步提升科技整合與課程創新能力。此次工作坊不僅強化教師技術操作與ＡＩ應用，更重新翻轉教學思維，使教師能將課程成果直接帶回校園，將AIoT（Artificial Intelligence of Things）融入日常課程，把「會用ＡＩ」轉化為「會教ＡＩ」，帶動學生以科技破解真實世界問題，讓智慧學習落實到課堂。

課程由師大電機系林政宏教授親自授課，他表示，AIoT技術能有效串接人工智慧與物聯網應用，是學校智慧教育的重要推進器。透過共備、實作、教案分享等課程形式，讓教師在操作中累積專業，並逐步建立跨校資源共享與支持協作的網絡，使AI教學從個別示範走向系統化擴散。

研習於錦和高中ＡＩ科技中心的行動教室辦理，教師們實作瑞昱Ameba平台，從AI發展史、Ame-ba82操作、手勢控制機器人到模型訓練與部署，課程貼近教學現場、能立即應用。現場也融入創客教育與AI應用，鼓勵教師跨校交流、建立社群，使AIoT教學成為可持續推動的專業力量。

教育局表示，錦和高中自推動「ＡＩ＋科技學校方案」以來，已串連ＡＩ科技中心與程式教育體驗中心，逐步建構完整智慧教育場域。