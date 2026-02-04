人工智慧狂吃記憶體 英特爾陳立武預估2028年前難解

英特爾CEO陳立武預估，由人工智慧盛行，導致的記憶體短缺問題，恐怕一直到2028年之前，都難以解決。

由於全球都在瘋人工智慧，導致記憶體不夠用。針對記憶體短缺問題，英特爾執行長陳立武估計，全球記憶體晶片供應吃緊的情況，在2028年之前，恐怕都難以緩解。（葉柏毅報導）

陳立武星期二在思科AI高峰會時指出，由於人工智慧將「吸收大量的記憶體」，因此全球記憶體晶片供應吃緊的情況，一時之間很難解決。

陳立武表示，記憶體商跟他透露，由於人工智慧應用的快速擴張，大量吸納記憶體資源，使得傳統電腦與其他設備所需的記憶體供應，受到進一步擠壓。

陳立武並表示，AI資料中心需求的成長，造成了記憶體供需失衡，並使得記憶體晶片公司持續提高價格。陳立武也強調，人工智慧是記憶體「最大的挑戰」。陳立武同時預測，輝達推出的新一代人工智慧加速器，也就是「Vera Rubin」平台，將進一步拉升記憶體晶片的需求，陳立武認為這個平台會消耗「海量」的記憶體晶片。