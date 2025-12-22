人工智慧股領漲！美股主要指數全面收高

標普500指數（S&P 500）於美東時間22日上漲0.64%，收在6,878.49點，連續第3個交易日收紅。（圖／達志／美聯社）

標普500指數（S&P 500）於美東時間22日上漲0.64%，收在6,878.49點，連續第3個交易日收紅。道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）上漲227.79點，漲幅0.47%，收於48,362.68點。那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上揚0.52%，收在23,428.83點。費城半導體指數（PHLX Semiconductor Sector Index）上漲77.71點、1.10％，收7,145.57點。

與人工智慧相關的關鍵股票為大盤提供助力。輝達（Nvidia）股價上漲超過1%，此前《路透社》報導，該公司正計畫於2月中旬開始向中國出貨其H200晶片。與此同時，台積電ADR上漲1.50％、美光科技（Micron Technology）上漲約4%，甲骨文（Oracle）則勁揚逾3%。

華爾街剛結束1個漲跌互見的1週。上週後段科技股的強勁反彈，協助標普500指數與那斯達克綜合指數在最近4週中，第3度錄得週線上漲。由30檔成分股組成、且本月表現相對亮眼的道瓊工業平均指數，則中斷了連續3週的上漲走勢。

然而，投資人正密切觀察，人工智慧股票在接近年底之際是否仍能維持領導地位，尤其是在市場對科技股估值過高的疑慮升溫之下，資金正輪動至價格相對便宜的板塊。此外，隨著標普500指數難以站穩1個關鍵技術水準，市場也對是否會出現「聖誕行情」（Santa Claus rally）產生懷疑。

對此，獨立財富管理公司「Prime Capital Financial」副投資長麥高夫（Will McGough）對《CNBC》表示：「從市場角度來看，我認為沒有太多事情會推動它，所以大家理所當然都在期待聖誕行情。」

他補充，自己正在觀察市場最終將停留在哪個水準，特別是在標普500指數逼近7,000點之際。目前該指數在2025年已上漲約17%。在此之前，該指數於2023年與2024年分別上漲超過24%與23%。

隨著該指數有機會連續第3年繳出20%以上的漲幅，而這將是1個「相當罕見」的走勢，麥高夫表示，他對明年的市場抱持「建設性樂觀」（constructively optimistic）的看法，但也提醒投資人必須為一定程度的波動做好準備。

這位副投資長指出：「市場目前預期2026年至2027年的盈餘成長率約為14%，這是1個很大的數字。」他接著表示，「過程中一定會出現顛簸」，並點出聯準會（Fed）新任主席以及期中選舉，可能成為引發市場動盪的潛在催化劑。

紐約證券交易所（New York Stock Exchange）將於美東時間24日平安夜（Christmas Eve）的下午1點提早收市，並於25日聖誕節（Christmas Day）休市。

