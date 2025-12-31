人工智慧衝擊 歐洲銀行業未來5年逾20萬職位恐被裁撤

（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，分析師估計，隨著銀行業者加速採用人工智慧（AI）及關閉更多分行，歐洲銀行業未來5年逾20萬個職位恐被裁撤。

根據「金融時報」（Financial Times），華爾街投行摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱大摩）預測，隨著各銀行爭相採用AI以實現節省成本的目標，同時將更多業務轉至線上，歐洲銀行業2030年前恐裁減10%的職位。

根據針對35家銀行的分析，裁員最可能發生在銀行的「中央服務」部門，包括後台與中台職位，以及風險管理與法遵相關職務。

上述銀行共僱用約212萬名員工，意味若裁減10%的人力，將導致約21萬2000個職位被裁撤。

摩根士丹利指出：「許多銀行提及，透過AI與更進一步的數位化，效率可提升高達30%。」（編譯：陳正健）1140101