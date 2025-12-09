人工智慧顛覆產業！AI生成鄉村歌曲奪美告示牌冠軍

AI應用無所不在，最近一首由AI生成男聲，演唱的鄉村歌曲登上美國告示牌冠軍，顛覆傳統音樂產業引發熱議，對於人工智慧進入產業，有人接受、有人抵制。美國服飾品牌Aerie公開承諾，廣告絕不使用AI生成人物，美容品牌多芬也表態，永遠不以AI塑造或扭曲女性形象。來自TVBS新聞合作夥伴-美國廣播公司ABC新聞的報導。

Breaking Rust最新單曲《Walk My Walk》近期引發音樂界熱議。這首歌曲由AI生成男聲演唱，發行不到一個月即登上美國告示牌排行榜冠軍，播放量突破300萬次。歌詞直白：「如果你不喜歡我的說話方式，那就滾蛋吧，我會繼續說下去，繼續走我的路。」

雖然社群媒體和串流平台未標示AI創作，但透過AI識別軟體分析，這首歌是AI生成的機率高達60到90%。不少網友感到既驚奇又迷惘，一位音樂產業畢業生表示：「作為專業，我感到著迷；作為藝術家，這簡直不可思議。」

告示牌方面證實，《Walk My Walk》屬於人工智慧作品，而AI歌手Xania Monet更是首位登上告示牌電台播放排行榜的AI藝人，自出道以來，累計播放次數超過4400萬次。ABC新聞娛樂撰稿人Kelley Carter指出：「這感覺像一次實驗，探索AI創作能走多遠，也讓人好奇未來其他藝術領域會如何發展。」

然而，人工智慧的廣泛應用也引起品牌與消費者的討論。總部位於賓州的服飾品牌Aerie明確表態：「我們承諾絕不使用AI生成的人物或身體。」其年度最受歡迎貼文正是宣告真實生活與真人將永遠是品牌基石。美容品牌多芬亦加入抵制行列，承諾永遠不會使用AI塑造或扭曲女性形象。公關公司執行長沃克分析：「消費者行為擁有巨大潛力，能影響品牌對AI應用的態度。若消費者明確表示某些AI手段無法引起共鳴，他們可能拒絕這些品牌，品牌就必須傾聽。」

過去，Guess使用AI模特兒的廣告也曾引發爭議。專家指出，AI技術雖能降低廣告成本，但產品主要面向人，若行銷策略偏離品牌理念，追求AI反而本末倒置。人工智慧正改變傳統產業生態，有人接納、有人抵制，而消費者的選擇，將左右未來品牌與AI的交互模式。

