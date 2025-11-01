人工智慧驅動產業變局 全球中央直擊AI應用戰

（中央社台北1日電）人工智慧已成為全球企業營運和決策的重要驅動力，不僅提升效率，還幫助企業在市場中取得競爭優勢。《全球中央》雜誌11月號封面故事〈企業AI爭霸戰〉深入報導各行各業如何運用AI優化生產流程、驅動創新、提高競爭力。

高科技工業國家將人工智慧（AI）列為戰略重點，美國啟動「AI行動計畫」，除了全面加速AI發展，科技界近期出現晶片和AI廠商互為客戶與投資人，雲端系統商參與大規模基建計畫，而傳統代工、供應鏈廠商也要加速自動化、本土化布局。

中國靠著舉國體制為AI殺出新路，各行各業應用遍地開花，企圖建構能與美國對抗、拉動實體經濟的AI產業。日本政府也為AI發展立法，前首相石破茂直言，AI是能夠解決社會課題、強化產業競爭力，並在國家安全保障上極具重要性的技術。

AI已成為全球企業營運和決策的重要驅動力，不僅能提升效率，還能幫助企業在市場中取得競爭優勢。台灣除了投入超過新台幣千億元推動AI新10大建設計畫，立法工程也邁開大步。

經濟部正積極推動產業AI化政策，要讓AI技術導入百工百業，力拚2028年製造業應用AI普及率達50%，8萬家服務業及中小微企業導入AI應用。

封面故事〈企業AI爭霸戰〉深入報導各行各業如何運用AI優化生產流程、驅動創新。例如電子五哥之一的仁寶轉型將智慧醫療視為下一個成長引擎；工具箱龍頭明昌國際以永續智慧工廠築起AI護城河，展現台灣「智造」的新樣貌。

此外，AI應用已經走入生活各種場景，例如長照、旅遊導覽、餐飲點菜、智慧客服等多元場域。一同關心台灣中小企業扎根AI以及新創公司「愛吠的狗」拚掛牌上市，勇闖美日加速全球布局。

義式冰淇淋（Gelato）使用新鮮水果和高品質原材料，口感細緻豐富，備受全球歡迎。在義大利，冰淇淋道地吃法要外加一坨鮮奶油，然而鮮奶油免費或加價提供，卻意外引發一場「南北戰爭」。

漫長而乾燥的季節後，天空飄起小雨，身邊漫起新鮮泥土與青草的氣味，這詩意般的清香叫「初雨味」（Petrichor），印度製香師在數個世紀前就掌握將「初雨味」裝瓶的工藝。香水之於印度，不只增添氣氛，更融入日常生活。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

本期〈看世界〉企劃「麵包控來朝聖」，跟著特派員一起探索各國經典麵包店，感受不同風味麵包的好滋味。先到巴黎品嘗帶有橙花香氣的千層布里歐、經典的蘋果派與布丁塔，再到日本表參道巷弄大啖外酥內軟的風味麵包、倫敦E5烘焙屋的酸種麵包、柏林的老派年輪蛋糕、雪梨特色烘焙香腸捲和肉派、首爾倫敦貝果博物館與河內越式法國麵包。

