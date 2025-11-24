人工智慧「勝過專業量表」！ 瑞典研究：AI助理可提高精神疾病診斷準確性

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

瑞典隆德大學一項研究發現，人工智慧在心理健康初步評估中，可能具備與傳統標準化量表相當，甚至在部分情況中更佳的準確度。研究團隊使用AI助理「Alba」進行對話式訪談，並與受試者完成的標準化量表結果做比較，結果指出在9項疾病中，AI的診斷有8項比傳統評分量表更準確。

瑞典隆德大學一項研究發現，人工智慧在心理健康初步評估中，可能具備與傳統標準化量表相當，甚至在部分情況中更佳的準確度。（圖/Unsplash）

研究涵蓋9項精神疾病，包括憂鬱症、焦慮症、強迫症、創傷後壓力症候群（PTSD）、注意力不足過動症（ADHD）、自閉症、飲食失調、物質使用障礙及雙相情感障礙。共303名參與者同時接受Alba訪談及量表測試。結果顯示，在9項疾病中，有8項的AI診斷結果與臨床標準更為接近，相較之下表現優於傳統量表。

研究過程中，參與者需回答Alba提出的15至20個開放式心理健康相關問題。Alba 會依據《精神疾病診斷與統計手冊第 5 版》（DSM-5）整理出可能的診斷方向。多數參與者也給予人工智慧訪談正面回饋，認為Alba富有同理心、支持性強且易於溝通。

隆德大學心理學教授、研究團隊負責人西克斯特倫（Sverker Sikström），同時也Talk To Alba的創辦人，他認為標準量表通常聚焦於個別症狀或診斷，或是缺乏較全面的診斷邏輯；而Alba能依循診斷手冊，提供多項疾病的初步評估結果。

研究人員強調，AI輔助可視為以人為本的可擴展工具，輔以臨床評估，在協助診斷的同時，亦保留臨床醫師的角色。他們強調，AI的角色屬於輔助性質，臨床醫師仍是最終的診斷與治療決策者。

