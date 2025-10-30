人工智能引發的裁員潮真的到來了嗎？
亞馬遜本週裁減數千個公司職位，加劇了人們長久以來的擔憂：人工智慧（人工智能）正在取代真人。
這家科技巨頭加入了美國越來越多的公司行列，這些公司都將裁員歸咎於人工智慧技術。
但有人質疑人工智慧是否罪魁禍首，並對近期這些備受矚目的裁員是否能充分表明該技術對就業的影響表示懷疑。
線上教育公司Chegg週一宣布裁員45%，並引用了人工智慧帶來的「新現實」。上個月，Salesforce裁減了4,000個客服職位，其執行長表示，人工智慧代理正在承擔這些工作。
UPS週二亦表示，自去年以來已裁員4.8萬人。這家快遞公司的執行長先前曾將裁員部分歸因於機器學習（Machine Learning）。
但耶魯大學預算實驗室執行董事瑪莎·金貝爾（Martha Gimbel）表示，根據高階主管在裁員期間的言論來推斷人工智慧對就業的影響「可能是最糟糕的方法」。
她指出，公司的具體情況往往起著決定性作用。
金貝爾女士說：「由於每個人都對人工智慧未來可能對勞動力市場產生的影響感到恐慌，因此很容易對個別公司的公告反應過度。」
事實上，某些特定群體——例如應屆大學畢業生和資料中心員工——尤其容易受到這項技術應用的影響。
聖路易斯聯邦儲備銀行最近的一項研究發現，自2022年以來，人工智慧應用程度較高的職業與失業率上升之間存在相關性。
但匹茲堡大學助理教授摩根·弗蘭克（Morgan Frank）研究了不同職業的失業風險，發現受2022年11月ChatGPT推出影響的只有辦公室和行政支援部門的員工。
他表示，這些員工在2023年初申請失業救濟的機率大幅上升，這發生在OpenAI開發的聊天機器人上線之後。
但對於電腦和數學類職業而言「ChatGPT的推出並沒有帶來明顯的趨勢變化」，他說。
「無論是科技工作者還是行政人員，他們的就業市場都比幾年前更加嚴峻。」
「不過，我對人工智慧是造成這一切的原因持懷疑態度。」他補充道。
招聘和解僱的「典型模式」
在新冠疫情爆發前的幾年以及疫情初期，亞馬遜及其眾多科技競爭對手都曾快速招聘，當時美聯儲將利率降至接近零的水平。
專家表示，這種招募模式為這些公司最終裁員埋下了伏筆——這與過去三年生成式人工智慧的蓬勃發展截然不同。
美聯儲也正是在ChapGPT發表前後開始加息。
「由於『人工智慧』這個詞的出現，很多人對這類討論感到很不一樣。」預算實驗室的金貝爾女士說。
「但就目前來看，我看到的情況與公司典型的招聘和裁員模式並無二致，尤其是在當前的經濟週期階段。」
她補充說，一個重要的問題是，當經濟恢復穩健成長時，招募模式會是什麼樣子。
金貝爾女士表示，從長遠來看，區分週期性失業和人工智慧驅動的失業至關重要。例如，如果美國經濟陷入衰退，人力資源和行銷職位預計將首當其衝受到影響。
然而，這些崗位恰好也受到人工智慧的影響，這使得我們難以判斷裁員究竟是宏觀經濟狀況所致，還是技術應用所致，抑或兩者兼而有之。
亞馬遜裁員走在前列
亞馬遜已確認計劃裁減約14,000個職位，並表示需要「更精簡的組織架構」來抓住人工智慧帶來的機會。
該公司業績表現良好。 7月公佈的季度業績在多方面超出華爾街預期，包括銷售額年增13%至1,677億美元（1,250億英鎊）。
加州大學柏克萊分校經濟學教授恩里科·莫雷蒂（Enrico Moretti）表示，像亞馬遜這樣的大型科技公司正處於人工智慧相關裁員的前沿，「部分原因是它們既是人工智慧的生產者，也是人工智慧的消費者」。
不過，他也承認，疫情期間的大規模招聘之後出現的調整也可能是導致該公司最新一輪裁員的原因之一。
麻省理工學院斯隆管理學院金融學副教授勞倫斯·施密特（Lawrence Schmidt）表示，由於規模優勢，亞馬遜很可能比大多數競爭對手更快實現工作自動化。
施密特先生表示：「如果某些類型的崗位能夠快速實現自動化，亞馬遜想要裁減這些崗位，或者不再招聘這些崗位的人員，這種想法完全合情合理。」
他補充說：「無論整體就業人數如何變化，我們都會預期會出現職位重新分配。」
其他人也在看
黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光
[Newtalk新聞] NVIDIA宣布，美國領先的製造商、工業軟件開發商和機器人公司正在使用NVIDIA Omniverse技術建造最先進的機器人工廠和新的自主協作機器人，以幫助克服勞動力短缺並推動美國再工業化。 「人工智能正在將全球工廠轉變為智能思維機器，新工業革命的引擎。」輝達創始人兼首席執行官黃仁勳說，「我們正在與美國的製造業領導者一起構建物理人工智能、Omniverse 數字孿生和協作機器人，這將提高整個美國工業基礎的生產力、彈性和競爭力。」 以下是重點摘要說明： 「大型」NVIDIA Omniverse Blueprint 擴展到包括用於建立工廠規模數位孿生的庫，西門子的數位孿生軟體首先支援該藍圖，FANUC 和富士康 Fii 首先連接他們的機器人模型。 百通、卡特彼勒、富士康、Lucid Motors、豐田、台積電和緯創資通建立 Omniverse 工廠數位孿生，以加速人工智慧驅動的製造。 Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure 和 Skild AI 使用 NVIDIA 的三台計算機架構構建了美國的協作機器人勞動力。 以下是輝達完整新頭殼 ・ 2 小時前
AI輔助識別早期失智症 亞東攜手國原院打造新智慧醫療
「爺爺又找不到回家的路，這已經是這個月第5次了。」「媽媽說有小偷偷走她的金戒指，其實只是忘了藏在哪。」失智症悄悄奪走的不只是回憶，更是生活的自主與安全感。當銀髮浪潮來襲，失智症不再是少數人的疾病，如何以科技強化早期防治，成為醫界與社會共同面臨的課題。NOW健康 ・ 1 天前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 58 分鐘前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 7 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 18 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 23 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 19 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「拍孕肚對話」瘋傳
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 1 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 3 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前