「人工智能時代」當選德國年度詞匯
（德國之聲中文網）人工智能的迅猛發展、特朗普的美國優先政策以及烏克蘭戰爭：就2025年年度詞匯展開的角逐中，代表當下政治和社會最大變化的三個詞匯分別入選。
德意志語言協會的評審團一致推選“人工智能時代”（KI-Ära）為本年度的年度詞匯。理由是，人工智能已經“走出了科學研究的象牙塔，並已融入了生活的方方面面，這項新技術開啟的新時代就此拉開了序幕。”
人工智能也暗藏風險
無論是網絡搜索，還是將照片生成動畫，或者是編輯文件，日常生活中使用人工智能工具的人越來越多。過去幾年的年度詞匯評選中，人工智能的相關詞匯就已經多次入圍。
語言專家們認為，人工智能既帶來了機遇，但同時也暗藏著遭到濫用的風險。學者們表示，人工智能的危險之處在於：獨立的、批判性的思考和表達可能因此被削弱。這些語言學家們一致認為，人工智能也將對德語本身的未來發展產生影響。
特朗普式的“交易”
排名第二的年度詞匯則是“交易”（Deal)，這也是美國總統特朗普的口頭禪。德意志語言學會總干事埃維爾斯（ Andrea Ewels）解釋道：“在涉及貿易、關稅和外交協定時，他總是會用這個詞來展示他的成功。”他用這個詞匯來向其支持者展示自己的執行力。但批評者則認為，這一切純屬膚淺和作秀行為。
交易Deal - 這個英文詞匯越來越頻繁地成為妥協、談判結果、協定和條約的代名詞，並出現了和平交易、人質交易以及關稅交易等新的表達方式。
德意志語言學會主席拜爾（Jochen Bär）表示，多年來，德語中的英文借詞一直是一個爭議話題。他表示，近來對使用英語借詞的批評聲似乎有所減弱。他說：“英語對德語的影響並沒有減少，這種趨勢還將持續下去。”
年度詞匯第三名涉及俄烏戰爭
年度詞匯的第三名則同俄羅斯發起的侵烏戰爭有關：“土地換和平”（Land gegen Frieden），特指讓烏克蘭割讓被俄羅斯佔領的土地以換取和平。德意志語言協會的專家們指出，“土地換和平”這一詞匯的背後，實際上是以投降換取和平，是一種脅迫。
入選年度詞匯前十名的還包括：特別財產（Sondervermögen），以及同一時期聯邦議院討論兵役制改革時提出的“抓鬮入伍”（Wehrdienst-Lotto）。緊隨其後的還有“無人機化”，這是對北約和德國擴充軍用無人機計劃的半嘲諷式表述。同時入選的還包括“懲罰性關稅”（Strafzölle）” 和 “富裕程度損失”（Wohlstandsverlust）等詞匯。
作者: 德才 (德新社，法新社，天主教福音通訊社)
