人工植牙後如何保養？延長使用壽命全攻略

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

植牙後並非一勞永逸，也不一定可以用一輩子。韓良俊強調，植牙的使用年限與醫師植牙技術、患者口腔清潔習慣及定期回診維護，都有相當大的關係。

台大醫學院牙醫學系名譽教授韓良俊指出，如果徹底做好口腔清潔及保養，可以延長植牙的使用年限。根據目前資料統計，植牙維持5年以上，達到80％以上，能夠維持10年以上，算是相當理想的情形。

若是植牙後沒有做好清潔，雖然不會發生蛀牙，但是卻會發生類似牙周病的病變。當細菌入侵口腔黏膜或牙齦、齒槽骨等植體周圍組織，就會發生類似牙齦炎的「植體周圍黏膜炎」，容易經常疼痛、發炎、流血，以及相當於牙周炎的「植體周圍炎」，嚴重會造成人工牙根鬆動、脫落，必須全部移除，更嚴重時甚至植牙會自然掉落。

廣告 廣告

如果想要讓植牙維持得久一點，韓良俊建議，首先應學會正確的口腔衛生觀念，包括：三餐定時定量、減少食用零食、進食後儘快潔牙，才能避免牙菌斑形成，降低植體周圍組織發炎的風險。

另外，做好口腔清潔的工作也相當重要，除了使用牙刷清潔牙齒表面外，也一定要使用牙間刷，加強清潔牙齒牙縫的鄰接面，才能幫助維護植牙的健康；更要依照醫師指示，在植牙療程後，每3～6個月回診一次，由專業醫師檢查口腔及加強維護植體。

（記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·漱口水防蛀牙、除口臭！醫點名「1族群」別用 6-12歲需家長在旁

·美牙醫學會列「8個刷牙方式」等於白刷！ 飯後立即刷牙也不OK