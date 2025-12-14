人工淚液別亂買！ 眼科醫師籲先釐清「缺什麼」

三總眼科部主治醫師戴明正提醒，乾眼症的真正問題不在於「缺水」，而是「淚膜恆定性」崩解。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕現代人工作、娛樂都離不開螢幕，長時間3C使用也造成不少乾眼問題。眼科醫師提醒，乾眼症可分為缺水、缺油與混合型，而市售的人工淚液又以補水比較多，如果沒搞清楚自己的乾眼原因，用到錯誤的人工淚液，對於緩解乾眼的效果可能相當有限，建議民眾先尋求醫師診斷，再選擇合適的藥品。

三總眼科部主治醫師戴明正說，亞洲人因為種族體質因素，乾眼症盛行率本就高於歐美，台灣整體盛行率為7.85%，且女性風險高於男性、年齡越大風險越大，另免疫相關疾病如糖尿病、乾燥症者也是風險族群，眼科門診有約3分之1的患者是因為乾眼問題求診，症狀輕微到嚴重都有。

戴明正提到，60歲至79歲是台灣乾眼發生率最高族群，但現代人的電腦、手機使用需求大，工作、娛樂都離不開3C產品，使用時間越拉越長、休息的空檔不夠，乾眼問題越來越多，不過民眾對於眼睛的照顧意識也逐漸提升，發生不適時多會主動尋求眼科醫師診斷。

因此，戴明正認為，近年來乾眼症盛行率逐漸攀升，除了與民眾的3C產品使用習慣有關，也反應出民眾自我照顧意識增加，但仍有不少民眾不清楚乾眼症的真正問題不在於「缺水」，而是「淚膜恆定性」崩解。

戴明正解釋，眼睛表面的淚膜是由外而內是由脂質層、水層、黏膜層組成，三者缺一不可，脂質分泌不足，造成淚液蒸發過快，引起乾眼症狀者，屬於「缺油型」乾眼症；若是因為淚水分泌不足，導致眼睛感到乾澀，則屬於「缺水型」乾眼症；油脂、淚水分泌問題兼有，則是「混合型」乾眼症。

此外，戴明正說，根據亞東醫院、高醫大附醫、北榮的調查，乾眼症患者有37.1%屬於缺水型、38.5%屬於混合型，另僅18.3%屬於缺油型，而不同類型的乾眼症患者，若採用傳統替代療法、使用人工淚液，需要的類型也各自不同。

戴明正提到，對於需要長期使用人工淚液的患者來說，若使用含有防腐劑的眼藥水，容易出現角膜刺激、紅腫或刺痛，而佩戴隱形眼鏡，或合併青光眼等眼部疾患、需要多重用藥的患者，可能因為傳統點眼治療造成視力模糊與生活不便，造成治療順從性下降。

林口長庚眼科部角膜科主任陳宏吉提醒，市售人工淚液多屬「補水」類型，對缺油型乾眼症患者幫助效果有限，建議民眾還是要先尋求眼科醫師診斷，了解自己是哪一種類型的乾眼症，再選用合適的人工淚液或治療藥物，近年來也有鼻噴式藥物出現，民眾可與醫師多加討論，選出最適合自己的治療方式。

