人工生殖修法 有望增2萬新生兒
台灣少子化加劇，今年新生兒數恐跌破12萬。行政院11日通過《人工生殖法》修正草案，若立院三讀通過，將適用對象擴大至未婚女性與女同志伴侶。TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞估算，台灣關鍵生育年齡女性有42萬人未婚，若5％的人有生育意願，國內有望新增2萬名新生兒。婦產科醫學會祕書長黃建霈表示，修法的方向是對的，但開放不代表一定要這樣做，究竟有多少單身女性有意願使用人工生殖，還難以估計。
根據內政部統計，截至今年11月，台灣人口已連續23個月負成長，其中30至39歲適婚年齡的男女約320萬人，未婚者達163萬，占比約一半，30至34歲的關鍵生育年齡女性，有42萬人未婚，35至39歲女性也有27萬人仍未婚。
曾啟瑞憂心指出，每年新生兒數持續遞減，今年恐跌破12萬，若不盡速挽救「生不如死」的頹勢，未來勞動人口將快速萎縮、政府稅收衰退、社會扶養壓力急遽升高，不僅引發嚴重社會問題，更會讓國家完全喪失競爭力。
黃建霈認為，台灣社會相對保守，對於未婚女性生育仍有疑慮，部分民眾可能對單親家庭比較敵視。已有許多國家開放單身女性生育，台灣社會應慢慢走到這方向，而不是用法律去限制，因為這個限制就是來自於「單親家庭比較不好」的假設，但事實不一定如此。
黃建霈指出，女性約9成都沒有不孕問題，僅1成需要人工生殖，若立院三讀通過，對社會是很大的進展，但同時也是考驗。他也提醒，開放不代表一定要這樣做，人工生殖和自然懷孕的決定不太一樣，下決定前需要先想想自己是否適合，但修法方向是對的，至少不會限制已有明確生育規畫的女性。
曾啟瑞指出，此次修法是台灣女性生育自主權的重要里程碑，但台灣正面臨嚴峻少子化危機，要解決「生不如死」的人口問題，法規與時俱進的鬆綁僅是第一步，後續仍需透過政策推動平價住宅、企業托育服務、友善育兒環境，搭配人工生殖醫療補助，使年輕人敢生能生願生，為國家打造永續未來。
針對行政院會通過人工生殖法修正草案，國民黨新北市議員戴湘儀昨發文大喊，太值得單身的她慶祝了，強調終於能拿回自己的子宮自主權，這代表台灣往前跨大步，代表社會對多元家庭接受度提升，保障女性生育權益。
