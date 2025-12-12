人工生殖放寬未婚女性 專家估增2萬名新生兒

面對嚴峻的少子化危機，TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，法規與時俱進的鬆綁僅是第一步，後續仍需透過政策推動平價住宅、企業托育服務、友善育兒環境。（圖／TFC台北生殖中心）

台灣少子化加劇，今年新生兒數恐跌破12萬。行政院11日通過《人工生殖法》修正草案，將適用對象擴大至未婚女性與女同志伴侶。TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞估算，台灣關鍵生育年齡女性有42萬人未婚，若5％的人有生育意願，國內有望新增2萬名新生兒。

行政院昨天通過《人工生殖法》修正草案，送立法院審議，若順利三讀通過，未婚女性和女同志伴侶可透過人工生殖成為母親。曾啟瑞指出，此次修法是台灣女性生育自主權的重要里程碑，但台灣正面臨嚴峻少子化危機，要解決「生不如死」的人口問題，法規與時俱進的鬆綁僅是第一步，後續仍需透過政策推動平價住宅、企業托育服務、友善育兒環境，並搭配人工生殖醫療補助，使年輕人敢生、能生、願生，為國家打造永續未來。

根據內政部統計，截至今年11月，台灣人口已連續23個月負成長，其中30至39歲適婚年齡的男女約320萬人，其中未婚者高達163萬，占比約一半，而30到34歲的關鍵生育年齡女性，有42萬人仍未婚，而35至39歲女性也有27萬人仍未婚。

生育率持續下探，國發會統計指出，台灣0至4歲幼兒人口自104年的105 萬人，短短十年間降至今年的約 70 萬人，推估124年更可能剩下56萬人。目前台灣扶老比已達29.29％，預估2040年將突破50％，等同每2名工作者須扶養1名長者，對年輕世代形成沉重負擔。

曾啟瑞憂心指出，每年新生兒數持續遞減，今年恐跌破12萬，若不盡速挽救「生不如死」的頹勢，未來勞動人口將快速萎縮、政府稅收衰退、社會扶養壓力急遽升高，不僅引發嚴重社會問題，更會讓使國家完全喪失競爭力。

年輕世代不婚、不生，多因經濟負擔沉重及育兒支持不足。曾啟瑞表示，政府應優先解決高房價問題，透過加速盤點國有閒置土地、興建足量社會住宅，以平價實惠的租金優先提供新婚家庭承租，保障至少20年租期且不得轉租與轉售，20年後可擁有房屋所有權，保障基本居住權，年輕家庭自然更願意生兒育女，同時政府也可獲得租金收入，打造雙贏政策。

此外，當前私托費用昂貴、公托則僧多粥少，托嬰、托幼資源不足讓許多新手父母倍感壓力。曾啟瑞以他曾服務的台北榮民總醫院為例，因注意到員工托育需求，院方開辦機構附設幼托，使員工子女可就近、安心且可負擔地接受照顧。

曾啟瑞建議，政府推動一定規模企業提供職場托育服務，既能減輕在職家長的負擔，也是企業在ESG實踐上的重要示範。同時也可協助社區建立「小規模托兒互助模式」，整合公私資源，共同打造友善育兒網絡。

