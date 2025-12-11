人工生殖新增評估關卡 衛福部指定專業機構

▲國健署提到，欲受術對象，須確認符合評估條件，人工生殖機構才可提供相關醫療服務，包含異性戀夫妻等。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台灣婚育面貌改變，加上生殖醫學技術進步，衛福部擬具人工生殖法修正草案，經行政院審查，今（11）日在記者會公布，通過相關草案，內容重點包括欲受術對象實施人工生殖以前，須由中央主管機關指定機構，評估人工生殖子女最佳利益；而欲受術對象，須確認符合評估條件，人工生殖機構才可提供相關醫療服務。國健署說明，評估對象包含異性戀夫妻，女性同性伴侶跟單身女性。

國健署說明，為了民意代表、民間團體持續反映盼修法擴大人工生殖使用對象，考量確保婦女生育健康及人工生殖子女利益，衛福部自109年起迄今，邀集相關團體、機關等，召開30餘次會議及2場公聽會，並於113年7月完成草案預告，對於研擬人工生殖法修正草案，國健署說明相關重點。

國健署提到，關於提升「維護子女最佳利益」部分，在欲受術對象於實施人工生殖前，須由中央主管機關「指定的專業機構」進行子女最佳利益的評估。而人工生殖機構需確認欲受術對象經評估符合子女最佳利益且適合人工生殖，才能提供人工生殖技術相關醫療服務。

對於所謂的指定專業機構，國健署組長林宇旋指出，因為參照國外會有指定評估項目，國內對於哪些可勝任的機關，後續會使用授權的方式。她表示，例如要能判斷受術者是否能提供孩子安全的生長環境，另外利益部分機構也需要迴避。

林宇旋說明，除了受術者基本上要符合子女最佳利益的情況，而人工生殖機構也須做生理身體檢查。至於評估對象包含異性戀夫妻，女性同性伴侶跟單身女性。

程序部分，林宇旋說明，包括如何提出申請，要另外透過辦法規定。不過，若多了一道評估關卡，可能會導致案件量塞車，對某些適合生育時機的人會較為緊張。她則回應，這部分會請指定專業機構要納入考量，因為國外許多國家都有類似機制，如何做到嚴謹又不失效率，可以參考國外做法。

不過，未來是否還可使用人工生殖補助，林宇旋說，法規開放的適用對象和是不是要提供補助是不同階段的考量，若整體法規經過立法院通過，接下來會有機會討論補助，但仍要衡量國家資源配置的整體性。

