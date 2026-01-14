人工生殖早產風險飆2.4倍 家長團體批：只管生、不管養？

國教行動聯盟（國教盟）、全國家長團體聯盟（全家盟）、全國家長會長聯盟（全長聯）三大家長團體經全面檢視近期三場人工生殖法修法公聽會紀錄，痛心揭露修法過程存在嚴重的「結構性盲點」：歷次會議一面倒聚焦於成人權益與醫療商機，卻對人工生殖擴大後上伴隨的「早產」與「低出生體重」風險集體噤聲，批評「只管生、不管養？」

國教盟出示OECD最新統計數據指出，台灣在「早產」「新生兒死亡率」與「低出生體重佔比」等關鍵指標上，不僅未見改善，反而持續惡化。(圖/國教盟)

國教盟出示OECD最新統計數據指出，台灣在「早產」、「新生兒死亡率」與「低出生體重佔比」等關鍵指標上，不僅未見改善，反而持續惡化，甚至遠遜於鄰近的日本與韓國，與OECD國家相比排行後段班。國教盟理事長王瀚陽表示，日本與韓國的低出生體重兒佔比近年控制平穩（約9.4%與6.7%），但台灣（紅線）卻一路攀升，至2023年已高達10.94%，呈現明顯的惡化趨勢。

此外，新生兒死亡率居高不下， 相較於日本（0.8‰）與韓國（1.4‰）極力降低新生兒死亡率，台灣的新生兒死亡率卻居高不下（113年為2.8‰、374人），是日本的3.5倍、韓國2倍之多。

衛福部在修法宣傳中，往往只強調「造福不孕」，卻刻意淡化人工生殖技術帶來的母嬰健康風險。王瀚陽指出，2024 年發表於權威期刊《Nature Communications》早已提出警訊，人工生殖過程中的卵巢刺激療程，可能改變子宮內膜環境，進而與新生兒低出生體重（Low Birth Weight）及早產有密切相關。

國教盟認為，單胞胎試管嬰兒發生低出生體重的機率仍顯著高於自然受孕，這些不是抽象「可能性」，而是已出現在統計裡的風險結構；修法若擴大適用對象與規模，政府更應先把「風險分層、追蹤機制、配套量能與預算責任」講清楚。

早產兒因為各個器官不成熟，容易出現各種併發症，包括缺氧感染、腦出血、心臟問題、慢性肺疾病、壞死性腸胃炎。人工生殖子女的早產與低體重比例偏高，直接意味著 NICU 壓力與醫療成本上升。

國教行動聯盟（國教盟）、全國家長團體聯盟（全家盟）、全國家長會長聯盟（全長聯）三大家長團體今日召開記者會。(圖/國教盟)

王瀚陽強調，早產與低出生體重是導致兒童發展遲緩的重要危險因子。這些孩子在成長過程中，往往需要長期的醫療復健與特殊教育資源支持。目前台灣現況是：早療聯合評估大排長龍、特教老師師生比過高、特教資源嚴重不足。若因修法導致高風險新生兒數量大增，將對已經緊繃的健保體系與特教現場造成毀滅性衝擊。這筆龐大的「社會隱形成本」，衛福部在修法評估報告中隻字未提，最終卻要由全民健保與身心俱疲的家長、老師來買單。

國教盟強調，生育自主可以討論，但政策不能把風險外包給孩子、把成本外包給公共體系、把壓力丟給家長學校與教師。當早產與低出生體重等高風險比例已明顯偏高，政府就必須以「兒童最佳利益」為核心，把風險揭露、追蹤、配套量能與財政責任一併提出。

國教盟與全國各大家長團體共同三點嚴正呼籲：

基於保障兒童健康權益與維護教育資源永續，國教行動聯盟提出三點呼籲：

ㄧ、先改善現況，再談擴大： 衛福部應優先檢討為何台灣新生兒死亡率與低體重率遠高於日韓，提出具體改善對策，而非貿然透過擴大人工生殖來「灌水」生育率。

二、誠實揭露風險，完善諮詢機制： 政府應強制規範在進行人工生殖諮詢時，必須明確告知申請者關於「卵巢刺激對胎兒體重之影響」及「早產風險數據」，確保民眾知情權。

三、評估社會衝擊，增置特教資源： 在未完成「人工生殖擴大對健保、早療及特教資源衝擊評估報告」之前，不應倉促修法。

