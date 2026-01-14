人工生殖早產、低體重風險高 家長團體：政府應先審慎評估

家長團體今聯合呼籲政府應先評估人工生殖對健保、早療等面向評估，再進行修法。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕《人工生殖法》修法近來引發許多討論，家長團體今指出，依據相關統計研究，人工生殖所帶來新生兒早產、低體重的比例約是全國平均2倍以上，這會帶來後續一連串健保、早療、特教等問題，呼籲衛福部及教育部等應審慎進行評估、揭露資訊，同時也強調並非反對協助不孕，而是反對先放寬再收拾殘局。

對於人工生殖相關議題，包括國教行動聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟等今召開聯合記者會，指出修法過程存在「結構性盲點」，一面倒聚焦於成人權益與醫療商機，卻對人工生殖擴大後上伴隨的「早產」與「低出生體重」風險集體噤聲。而負責承擔兒童發展與教育責任的「教育部」被排除，「只管生，不管養」將使孩子健康與國家特教體系被置於險境。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，根據OECD最新統計，台灣在「早產」、「新生兒死亡率」與「低出生體重佔比」等指標持續惡化。以低出生體重佔比來說，日韓近年分別約呈平穩的9.4%與6.7%，台灣卻一路攀升，至2023年已高達10.94%；以新生兒死亡率來看，日本0.8‰、韓國1.4‰，台灣在前年竟為2.8‰，是日本的3.5倍、韓國2倍之多。

此外，王瀚陽提到，修法只強調造福不孕，卻淡化人工生殖技術帶來的母嬰健康風險。而國際期刊早提出警訊，人工生殖過程中的卵巢刺激療程，可能與新生兒低出生體重及早產有密切相關。依國健署資料，我國112年早產占比26.4%，為全國平均10.88%的2.4倍；低出生體重占比25.7%也是全國平均10.94%的2.3倍；極低出生體重占比2.8%更是全國平均1.07%的2.6 倍。

王瀚陽指出，早產與低出生體重是導致兒童發展遲緩的重要危險因子，這些孩子在成長過程中，往往需要長期的醫療復健與特殊教育資源支持。但目前台灣現況為，早療聯合評估大排長龍、特教老師師生比過高、特教資源嚴重不足。若因修法導致高風險新生兒數量大增，將對已經緊繃的健保體系與特教現場造成毀滅性衝擊，形成龐大的社會隱形成本。

家長團體認為，衛福部應先檢討為何台灣新生兒死亡率與低體重率高於日韓，提出具體改善對策，非貿然透過擴大人工生殖「灌水」生育率；另應強制規範在進行人工生殖諮詢時，必須明確告知申請者關於「卵巢刺激對胎兒體重之影響」及「早產風險數據」，確保民眾知情權；而在未完成「人工生殖擴大對健保、早療及特教資源衝擊評估報告」之前，不應倉促修法。

