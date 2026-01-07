人工生殖法今審查 五個版本納代孕專章 婦團跳腳
立法院社福及衛環委員會召委劉建國於1月5日臨時變更議程，排定今日逐條審查「人工生殖法」。婦女團體昨表示，委員會排審十六版本草案中，五版本納入代理孕母專章，「女性權益在政黨交易中被犧牲」；衛福部長石崇良說，代理孕母仍有爭議，政院版草案並未納入，今天修法時將與委員討論細節。
石崇良說，「人工生殖法」修法已討論多年，法條必須與時俱進，需確保經人工生殖方式出生孩子的權益，以兒童最佳利益為考量，明定受術所生子女，視為婚生子女，不得於受術配偶手術後撤銷，並增加18歲以上單身女性、女女同婚者，可實施人工生殖。
立法院衛環委員會今審查「人工生殖法」修正草案，台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民間團體昨呼籲，仍具高度爭議性的代理孕母應脫鉤處理，先行開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術。
據傳，今日「人工生殖法」逐條宣讀後，即使未獲共識，也將保留進入黨團協商。台灣女人連線理事長林綠紅說，有所耳聞，這法案攸關人權，立法院不該「打包協商」，讓法案細節無法獲得完整討論，「對於弱勢女性子宮，被立法院當作利益交換感到悲傷，女人權益就這樣被交換出去。」
急就章？代孕專章僅10條文
林綠紅表示，這五個納入代理孕母專章的草案版本，均只用十則條文規範代孕相關事宜，以契約形式約定代理孕母權利，內容不夠完備，僅用授權條文，又採急就章審查，讓人無法接受。為此，民團訴求代理孕母脫鉤處理，讓「人工生殖法」盡快完成修正，有人工生殖需求單身女性、女同志盡快獲得保障。
立委范雲指出，對於人工生殖法的共識為保障女性身體自主權、子女最佳利益，至於代孕則仍未有社會共識，必須脫鉤處理。周四衛環委員會審查，應先修通過具有共識的版本，不要再讓女同志配偶、單身女性等待；立委吳思瑤也支持有共識版本先行，代孕議題討論30年仍未有共識，國會不該採包裹式審查，強行送出委員會。
台灣女人連線指出，時值立法院延長會期之際，立法院衛環委員會突然排入爭議性法案，立法委員是否有足夠時間充分討論這項法案，令人疑慮。人工生殖法修法涉及人性尊嚴，性別平等重要社會價值，不該在政黨利益交換中，將委員會審議程序變成「過水」作用，呼籲代理孕母應與「人工生殖法」脫鉤，實質逐條審查，才符合社會期待。
民團：逾八成民意反對代孕
全國婦兒團體聯盟則公布「代孕及單身同性人工生殖調查」，82.9%的受訪者反對代理孕母合法化，83.57%同意代孕過程有較多高風險妊娠問題，呼籲含代理孕母專章的草案，退回重行討論，以維護婦女及兒童權益。
爭代孕30年 陳昭姿：脫鉤是「以脫代騙」
長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿說，代孕核心是人工生殖技術、試管嬰兒，全世界30多個國家，已將代孕入法，且多是在人工生殖法。希望反對的委員能放下陳見，彼此包容，理性討論，納入代孕制度，將法案送出委員會。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 32
赴美求子花700萬 同志爸爸贊成代孕「分段處理」
立法院排審人工生殖法修法草案，其中包括代孕議題，多個女性團體憂心影響兒童發展與女性權益。對此，台灣同志家庭權益促進會理事...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
人工生殖法修法 石崇良：代理孕母仍有爭議院版未納入
