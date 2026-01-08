人工生殖法今審查「代孕再成焦點」 婦團籲：不可打包協商！

立法院社福及衛環委員會今日審查「人工生殖法」修正草案，台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民間團體昨日呼籲，應將仍具高度爭議性的代理孕母議題脫鉤處理，優先開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術。委員會排審的十六個版本草案中，五個版本納入代理孕母專章，引發婦女團體強烈反彈。

立法院社福及衛環委員會今日審查「人工生殖法」修正草案，代孕再成焦點。 （示意圖／Pixabay）

衛福部長石崇良表示，「人工生殖法」修法已討論多年，法條必須與時俱進，需確保經人工生殖方式出生孩子的權益。他說明，政院版草案以兒童最佳利益為考量，明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶手術後撤銷，並增加十八歲以上單身女性、女女同婚者可實施人工生殖。石崇良強調，代理孕母仍有爭議，政院版草案並未納入，今天修法時將與委員討論細節。

台灣女人連線理事長林綠紅批評，這五個納入代理孕母專章的草案版本均只用十則條文規範代孕相關事宜，以契約形式約定代理孕母權利，內容不夠完備，僅用授權條文，又採急就章審查，讓人無法接受。她表示，有所耳聞法案即使未獲共識也將保留進入黨團協商，「這法案攸關人權，立法院不該『打包協商』，讓法案細節無法獲得完整討論」。

林綠紅感嘆，「對於弱勢女性子宮，被立法院當作利益交換感到悲傷，女人權益就這樣被交換出去」。她指出，時值立法院延長會期之際，立法院衛環委員會突然排入爭議性法案，立法委員是否有足夠時間充分討論這項法案，令人疑慮。民團訴求代理孕母脫鉤處理，讓「人工生殖法」盡快完成修正，有人工生殖需求的單身女性、女同志盡快獲得保障。

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民間團體昨日呼籲，應將仍具高度爭議性的代理孕母議題脫鉤處理。（圖／翻攝范雲臉書）

立委范雲指出，對於人工生殖法的共識為保障女性身體自主權、子女最佳利益，至於代孕則仍未有社會共識，必須脫鉤處理。她強調，周四衛環委員會審查，應先修通過具有共識的版本，不要再讓女同志配偶、單身女性等待。立委吳思瑤也支持有共識版本先行，她表示，代孕議題討論三十年仍未有共識，國會不該採包裹式審查，強行送出委員會。

全國婦兒團體聯盟公布「代孕及單身同性人工生殖調查」，百分之八十二點九的受訪者反對代理孕母合法化，百分之八十三點五七同意代孕過程有較多高風險妊娠問題。該聯盟呼籲含代理孕母專章的草案退回重行討論，以維護婦女及兒童權益。台灣女人連線也強調，人工生殖法修法涉及人性尊嚴、性別平等等重要社會價值，不該在政黨利益交換中，將委員會審議程序變成「過水」作用。

立法院社福及衛環委員會召委劉建國於一月五日臨時變更議程，排定今日逐條審查「人工生殖法」。據傳，今日「人工生殖法」逐條宣讀後，即使未獲共識，也將保留進入黨團協商。

