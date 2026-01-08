人工生殖法今審查 石崇良：不涉代孕 因社會仍有爭議

衛福部長石崇良。 圖：周煊惠 / 攝

立法院衛環委員會今（8日）排審人工生殖法修正草案，對於代理孕母是否入法備受外界關注。衛福部長石崇良上午受訪表示，行政院版本主要精神仍是在落實尊重女性生育權，不涉及代孕議題，因社會仍有爭議，需更多時間凝聚大家共識。

民進黨籍衛環委員會召委劉建國日前變更議程，今日安排審議人工生殖法修正草案，朝野修法版本共有20案，代孕是否被納入受到關注。

石崇良受訪指出，今天提出行政院的人工生殖法修法，主要精神還是落實尊重女性的生育權，重點在擴大單身女性或憲判的女同婚，本身有子宮的情形之下的懷孕生育權主張，同時對於人工生殖下子女的最佳利益要明文入法，也加強生殖機構的品質管理。

石崇良說，不涉及代理孕母議題，因在社會上尚有一些爭議，需要更多時間凝聚大家共識。

行政院提出的修法版本主要是擴大人工生殖使用對象，包括單身女性、女女同性配偶，另重點包含強化知情同意程序與生殖細胞捐用管理、評估人工生殖子女最佳利益及維護血緣認知權與保障法律地位、已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性可合法接受人工生殖服務。

