人工生殖法今審查 5版本納代孕專章 婦團跳腳

民間團體7日在立法院舉行舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會。記者林伯東／攝影

立法院社福及衛環委員會召委劉建國於一月五日臨時變更議程，排定今日逐條審查「人工生殖法」。婦女團體昨表示，委員會排審十六版本草案中，五版本納入代理孕母專章，「女性權益在政黨交易中被犧牲」；衛福部長石崇良說，代理孕母仍有爭議，政院版草案並未納入，今天修法時將與委員討論細節。

石崇良說，「人工生殖法」修法已討論多年，法條必須與時俱進，需確保經人工生殖方式出生孩子的權益，以兒童最佳利益為考量，明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶手術後撤銷，並增加十八歲以上單身女性、女女同婚者可實施人工生殖。

廣告 廣告

立法院衛環委員會今審查「人工生殖法」修正草案，台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民間團體昨呼籲，仍具高度爭議性的代理孕母應脫鉤處理，先行開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術。

據傳，今日「人工生殖法」逐條宣讀後，即使未獲共識，也將保留進入黨團協商。台灣女人連線理事長林綠紅說，有所耳聞，這法案攸關人權，立法院不該「打包協商」，讓法案細節無法獲得完整討論，「對於弱勢女性子宮，被立法院當作利益交換感到悲傷，女人權益就這樣被交換出去。」

急就章？代孕專章僅10條文

林綠紅表示，這五個納入代理孕母專章的草案版本均只用十則條文規範代孕相關事宜，以契約形式約定代理孕母權利，內容不夠完備，僅用授權條文，又採急就章審查，讓人無法接受。為此，民團訴求代理孕母脫鉤處理，讓「人工生殖法」盡快完成修正，有人工生殖需求單身女性、女同志盡快獲得保障。

立委范雲指出，對於人工生殖法的共識為保障女性身體自主權、子女最佳利益，至於代孕則仍未有社會共識，必須脫鉤處理。周四衛環委員會審查，應先修通過具有共識的版本，不要再讓女同志配偶、單身女性等待；立委吳思瑤也支持有共識版本先行，代孕議題討論卅年仍未有共識，國會不該採包裹式審查，強行送出委員會。

台灣女人連線指出，時值立法院延長會期之際，立法院衛環委員會突然排入爭議性法案，立法委員是否有足夠時間充分討論這項法案，令人疑慮。人工生殖法修法涉及人性尊嚴，性別平等重要社會價值，不該在政黨利益交換中，將委員會審議程序變成「過水」作用，呼籲代理孕母應與「人工生殖法」脫鉤，實質逐條審查，才符合社會期待。

民團：逾8成民意反對代孕

全國婦兒團體聯盟則公布「代孕及單身同性人工生殖調查」，百分之八十二點九的受訪者反對代理孕母合法化，百分之八十三點五七同意代孕過程有較多高風險妊娠問題，呼籲含代理孕母專章的草案退回重行討論，以維護婦女及兒童權益。

【看原文連結】

更多udn報導

去年兩次！美股跟1指數同時走揚 大場面恐要來

網購災難…他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了

他驚荷包蛋竟要140元 網揭店面地段喊合理

曾因猥褻退團 前偶像遭爆靠做1事年賺7千萬日圓