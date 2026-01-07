人工生殖法今排審 未納代孕

人工生殖法修正草案八日將在立法院衛環委員會審查，全國婦兒團體聯盟七日舉行記者會呼籲行政院撤回人工生殖法修正草案，重啟討論程序。（婦兒盟提供）

記者陳柏翰∕台北報導

立法院衛環委員會八日排審人工生殖法修正草案，全國婦兒團體聯盟七日指出，問卷調查顯示有八成三反對代孕、八成七反對擴大人工生殖對象，草案缺乏社會共識，應退回重新討論。

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民間團體七日舉行記者會，呼籲具高度爭議性的代理孕母議題應脫鉤處理，先行開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，人工生殖法突然排審讓大家都很錯愕，希望這次修法可以盡快適用於單身女性及女同志的伴侶，此次有五個版本有代孕專章，若併案恐增加諸多不確定性；代孕議題爭議不斷，目前版本僅用十條規範處理，不足以解決代孕這麼複雜的問題，呼籲朝野脫鉤，且這次修法先不予以處理。

衛福部長石崇良表示，八日在衛環委員會開始審查人工生殖法修法，很多條文需與時俱進，特別在兒童權益保障部分，是以兒童最佳利益的考量來進行修法。此外，草案中放寬人工生殖適用範圍，跟世界潮流一致，讓單身女性適用人工生殖，並配合國內同婚合法，相關人工生殖的權益都在這次行政院修法版本中。

至於代理孕母的部分，石崇良說，因國內仍然還有一些爭議，因此在這次的行政院版本中，沒有納入代理孕母。