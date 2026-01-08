人工生殖法今逐條審 在野5版本納代孕 綠委籲脫鉤處理

在各界關注下，立法院衛環委員會與司法法制委員會今天(8日)聯席審查「人工生殖法」修正草案，其中，在野黨黨團與立委提出的版本中共有5個版本納入代理孕母，試圖闖關。民進黨立委輪番進行程序發言，均強調代孕茲事體大，不該便宜行事、一併討論，呼籲脫鉤處理。

立法院衛環委員會與司法法制委員會8日聯席審查「人工生殖法」修正草案，行政院與朝野黨團、立委共提出20個修法版本。政院版的修法重點是將人工生殖適用範圍擴及年滿18歲單身女性以及女同婚配偶，爭議較大的代理孕母則脫鉤處理，未在此次修法範圍中。不過，包括民眾黨團、國民黨團、國民黨立委陳菁徽、王育敏、謝衣鳳等提出的5個版本均以增設專章方式，將代理孕母納入修法範圍。

在進入逐條審查中，民進黨立委輪番進行程序發言，強調「人工生殖法」修法納入代孕的不合理性，呼籲在野黨勿強行通過，應讓具高度共識的部分先通過，代孕部分則另立專法，之後再討論。

民進黨立委林淑芬指出，國家並未對代理孕母所衍生的兒童權益、婦女權益進行評估。她並點出多項問題，包括代理孕母生出腦性麻痺或有基因缺陷的孩子、委託父母在小孩尚未出生前便離婚等情況，孩子該由誰負責？且提出代孕版本的條文規定不可商業化，僅能提供營養金，這種假裝非商業化的行為反而更加剝削代理孕母。她強調，代孕議題龐雜，不該便宜行事與「人工生殖法」併同修法。她說：『(原音)不是只有符合不孕的女性的權益，你也要符合代理孕母的保障，也要符合這個國家和社會的整體利益。我沒有說絕對反對，但是絕對反對放在人工生殖法裡面，茲事體大，不可以潦潦草草就讓它過。』

民進黨立委黃捷也指出，聯合國發布最新報告，直指代理孕母是一種暴力剝削與虐待的體系，已演變成不受約束的全球型產業，任何以利他為名的有限度管制都無法應對商業剝削的普遍現實，世界各國應予以禁止。她呼籲現階段不該討論爭議如此大的代孕議題，不要讓台灣的人權招牌蒙上陰影。

民進黨立委沈伯洋表示，代孕造成的階級與壓迫問題不只針對弱勢女性，具有很大的壓力外溢效應，即便是原本無法生、不願生的中產階級女性，也可能面臨長輩的傳統觀念而被迫選擇代孕，與具有身體自主權的「人工生殖法」是完全不同的制度，不該放在一起討論。

國民黨立委陳菁徽則表示，外界常認為擴大「人工生殖法」適用範圍與代理孕母兩者間無交集，但許多女性沒有健康的子宮，若脫鉤處理，這些族群將被排除在外，她希望大家能理性討論。她說：『(原音)臨床上本來我們在結婚或者是我們想要生育的年紀逐漸往上的時候，本來就是會有一些子宮的狀態她是沒有辦法用自己的卵來生育的，如果其他人有想要脫鉤的狀態之下，未來想應用人工生殖技術來生育，其實你也必須要擁有一個非常健康的子宮，否則你也會被排除在適用人工生殖的這個領域之外的。』

衛福部長石崇良表示，代孕牽涉子女最佳利益、婦女剝削買賣、商業化爭議、法律關係衝突等問題，仍有諸多疑慮，還需進一步討論，因此，衛福部建議與「人工生殖法」修法脫鉤處理。