人工生殖法修法未納代理孕母 衛福部：涉第3人健康權

這次行政院通過的《人工生殖法》修正草案，並未納入代理孕母相關規範，長期推動代孕的民眾黨立委陳昭姿，不滿卓榮泰內閣無視有代孕需求的人民，對於有子宮病變的女性及男同志伴侶棄之不顧，呼籲行政院應儘速提出代理孕母專法。

民眾黨立委陳昭姿表示，「我希望衛福部跟行政院能夠重新考量，儘快把你們認為的這個脫鉤的版本，代孕專法提出來。」

目前代理孕母在國際上，僅有部分國家或地區合法，例如美國加州代孕婦女有年齡限制，且孩子出生就擁有美國公民身分，可委託律師依據代孕協議，幫境外委託父母取得合法監護權，將孩子帶回自己國家，全部費用約15萬到25萬美金。

廣告 廣告

而烏克蘭的代孕婦女，不被認定為嬰兒母親，由境外委託的父母登記為嬰兒父母，再將孩子帶回自己國家。英國則是「利他」性質，只能收取必要開銷，代孕婦女為嬰兒出生母親，6週後才能透過法院「親權令」轉移給境外委託父母。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，「利他也好，是商業性的行為也好，最終就是有錢人用錢，然後買沒有錢家人的子宮來幫他懷孕。」

台安醫院婦產科不孕症醫師溫定宇則表示，「代孕這個市場一直都有，病人也有這個需求，因為她子宮沒辦法懷孕的話，就是沒辦法這樣子，但是病人其實是很可憐，她還是會想要有自己的小孩。」

衛福部長石崇良則說明代理孕母脫鉤的理由。衛福部長石崇良回應，「代理孕母的部分，因為這還涉及到第3人的健康權，社會倫理各方面仍然存在有歧見，所以在還沒有很高的社會共識之前，我們在這一次的修法裡面脫鉤處理。」

衛福部強調，在社會尚未有高度共識前，在這次修法先脫鉤處理，後續將就此議題，持續進行社會對話、凝聚共識。

更多公視新聞網報導

指控陳昭姿說「養子是外人」 郭昱晴當面致歉、雙方和解

《人工生殖法》代理孕母引議 邱泰源：脫鉤版估月底送政院

立院明審《人工生殖法》修正案 民團指代孕無社會共識應暫停

