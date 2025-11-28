人工生殖法修法進度 石崇良：政院年底前擬完成審查
（中央社記者王揚宇台北28日電）國民黨立委陳菁徽今天質詢關注少子女化議題及人工生殖法脫鉤代理孕母的修法版本，何時會送立法院審議。衛生福利部長石崇良說，脫鉤版目前在行政院，應該年底前會完成審查，送立法院審議。
立法院會今天繼續進行施政總質詢。曾擔任婦產科醫師的陳菁徽質詢時，關注少子女化議題，並說今年4月質詢行政院長卓榮泰時，卓榮泰說今年要進行13萬新生兒保衛戰，但根據試算，今年如果有11萬名新生兒，就謝天謝地。
卓榮泰說，他是想給閣員更高的壓力，希望大家想出好對策，讓民眾願意生小孩等，因此設定比較高難度的目標，雖然後來有下修到12萬保衛戰，但還是沒有保住。
陳菁徽表示，根據審計部分析，現在少子女化對策計畫，有8成經費放在0到6歲全面照顧上，而她認為如何照顧育齡族群是非常重要的事情，要讓她們願意生育。
卓榮泰表示，未來的戰略思考是要多生育、助養育、幫教育，要集中力量在多生育這個領域。
陳菁徽說，總統府已成立3大任務型委員會，請卓榮泰建議總統賴清德，可以成立第4個委員會，專責負責少子女化人口對策委員會，也希望行政院成立二級機關「少子女化人口對策委員會」，主責少子女化以及改善青年生活品質及經濟條件。
卓榮泰說，他會向賴總統轉達立委的意見。
陳菁徽也關注人工生殖議題，並說現行人工生殖法只允許夫妻實施人工生殖，恐無法讓試管嬰兒補助觸及到更多族群，而現在人工生殖法修法，各界關注的脫鉤版本，即允許單身女性、同婚實施人工生殖，此版本何時會送立法院審議。
卓榮泰指出，針對同婚與單身女性做人工生殖的立場沒有改變，還在積極尋求更大的共識。
石崇良說，脫鉤版本目前在行政院，年底前應該就會完成審查，送立法院審議。（編輯：蘇志宗）1141128
