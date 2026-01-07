人工生殖法修法 石崇良：代理孕母仍有爭議院版未納入

（中央社記者王揚宇台北7日電）行政院會去年12月通過人工生殖法修正草案，脫鉤代理孕母。立法院衛環委員會明天將審查人工生殖法修正草案，衛福部長石崇良今天受訪說，條文需與時俱進，並以兒童最佳利益做考量，而代理孕母部分仍有爭議，行政院版未納入。

為兼顧女性生育健康與兒童最佳利益、確保人工生殖醫療品質與管理，行政院會去年12月通過人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母，但將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性，以及女女同婚者皆可適用；而為避免人工生殖所生子女喪失婚生子女地位，草案也明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶受術後撤銷。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天併案審查行政院、朝野立委所提衛生福利部組織法第2條、第5條及第8條條文修正草案等案，內容包括配合衛福部業務調整，刪除社會及家庭署及其業務，增設兒少及家庭支持署及長期照顧及社會發展署等，衛生福利部長石崇良列席說明並備質詢。

石崇良會前接受媒體聯訪，媒體關注明天立法院衛環委員會排審人工生殖法修正草案事宜，也提到有修法版本將代理孕母制度納入。

石崇良表示，明天在衛環委員會開始審查人工生殖法修法，很多條文需與時俱進，特別在兒童權益保障部分，是以兒童最佳利益的考量來進行修法。此外，草案中放寬人工生殖適用範圍，跟世界潮流一致，讓單身女性適用人工生殖，並配合國內同婚合法，相關人工生殖的權益都在這次行政院修法版本中。

石崇良說，至於代理孕母的部分，因國內仍然還有一些爭議，因此在這次的行政院版本中，沒有納入代理孕母。（編輯：楊凱翔）1150107