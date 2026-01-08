人工生殖法初審 朝野爭論代理孕母綠籲脫鉤處理

（中央社記者郭建伸台北8日電）立法院衛環委員會今天排審攸關代理孕母制度的人工生殖法草案，民進黨立委林淑芬指出，在野黨僅以9條就要闖關，民眾黨立委陳昭姿是「陳9條」，呼籲應脫鉤處理。陳昭姿表示，總統賴清德任立委時支持代孕。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法部分條文修正草案，其中國民黨立委與民眾黨團提出的人工生殖法包含代理孕母專章，引發外界關注。

衛福部長石崇良於會前受訪談及人工生殖法草案，他表示，政院版草案精神是尊重女性生育權，重點是擴大單身女性跟女性同婚者、本身具有子宮情形下懷孕的生育權，並加強管理生殖機構品質、將人工生殖下子女的最佳利益明文入法。

石崇良表示，政院版草案不涉及代理孕母議題，因為社會仍存有一些爭議，需要更多時間凝聚共識。

衛環委員會開會後，民進黨立委紛紛提出程序發言。民進黨立委林淑芬表示，代孕者通常是因經濟需求才從事代孕，多數社會地位較低，且保護機制不足，透過代孕產出的兒童權益將受影響。她舉例，若代理孕母因生產事故導致孩童具有腦性麻痺，委託父母不願意買單，抑或是代孕者小孩尚未出生，父母就已經離婚，這責任誰要承擔。

林淑芬呼籲，代理孕母高度爭議，沒辦法取得社會共識，且代孕制度放進人工生殖法裡一起討論是便宜行事，應另訂專法才妥適。

林淑芬質疑，民眾黨立委陳昭姿推動代孕，但在野黨提出的代理孕母條文僅有9條，毫無人權與兒童權利概念，她要叫陳昭姿為「陳9條」，呼籲陳9條不要硬闖；另一方面，國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域醫師，卻提出相關修法，難道不需要利益迴避嗎。

林淑芬發言時，陳昭姿坐在立委席高舉手牌，內容是總統賴清德擔任立委時曾提出人工生殖法修正草案，而賴總統、副總統蕭美琴擔任立委時都曾連署，顯示正副總統都支持代孕。

媒體詢問，是否認為民進黨立委稱「陳9條」是種羞辱。陳昭姿表示，他們沒有讀書，但這種羞辱方式她很習慣，況且涉及代理孕母的核心條文有5條、配套有10條，事實上是有15條在處理代孕制度，顯示民進黨立委根本沒有看法案。

民進黨立委黃捷表示，代孕制度涉及層面甚廣，不只是技術，只用9項條文就要放進人工生殖法一起審查，實屬不可，呼籲應脫鉤處理；民進黨立委范雲則表示，陳昭姿不要再拿賴總統昔日連署來稱賴總統支持代孕，因為代孕制度過去10年變化很大，歐洲等國從開放轉向禁止，印度現在也禁止商業代孕，只限利他型代孕。

國民黨立委陳菁徽表示，台灣的少子化處於極速崩跌階段，她與國民黨立委希望透過各種方法幫助台灣，呼籲林淑芬不要折損婦產科醫師的信心，希望委員會能理性討論，不要涉及人身攻擊。（編輯：蘇龍麒）1150108