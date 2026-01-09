人工生殖法卡關！黃國昌痛批綠委刻薄、為反而反

立法院8日時審查《人工生殖法》修正草案，許多綠營立委強烈反對，當中林淑芬委員更是重砲痛批民眾黨版本放寬代孕條件，忽略女性生產風險，最終委員會未能達成共識，將擇期繼續審查。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時痛批綠委們是「為反而反」。

立院為《人工生殖法》吵成一團。圖／台視新聞(資料畫面)

黃國昌指出，昨日審議法案名稱時，林淑芬委員要求改為人工輔助生殖法、人工協助生殖法，「還要加協助2個字，因為她引用加拿大的法案」，並指出這個引用的法案裡面就有提到代理孕母。

黃國昌還強調，自己當天講話都是輕聲細語，沒有大聲說話、甚至不像民進黨立委對待陳昭姿委員的態度，並稱如果用同樣態度，他會直接開罵，「說你不要在這邊騙人了，拿加拿大的聯邦法騙人，你是有讀書還沒讀書，聯邦法裡面有代理孕母你都不知道，不知道你還在這關公耍大刀，不是顯示自己很無知嗎」，黃國昌強調自己昨天都沒講這些難聽的話，而是輕言細語解釋並請衛福部長石崇良請教。

黃國昌痛批林淑芬。圖／台視新聞

黃國昌也表示，林淑芬當天指著陳昭姿委員說你只有陳九條，這種話能聽嗎，「講這些話，對於了解的人來講只是顯示自己的無知，但我們在國會裡面，希望這個法律能好好討論、順利通過，我都不喜歡用這種刻薄的語言去講人家」。

柯文哲也表示，很多人會用偏激的話來模糊焦點，並提到昨日陳昭姿遭受的待遇，「何必在公眾場合講妳是沒有子宮的女人，這個社會怎麼變得這麼慘忍」，指出就是有遺憾才會想推動這個法案，「不要為了反對而反對，為什麼要把這個社會推向極端對立，我無法理解」，柯文哲也強調「不要讓社會對立衝突，理性的探討，我們就理性務實科學，從醫學上考量社會上的需要」。

