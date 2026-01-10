人工生殖法審查起爭議 新藍圖連線批綠營轉人身攻擊

（記者陳志仁／新北報導）立法院近日啟動《人工生殖法》草案審查，引發朝野激烈交鋒。針對執政黨在法案討論中被指棄守法理辯論、轉向人身攻擊；由跨縣市泛藍議員組成的「新藍圖連線」表達嚴正抗議，痛批執政黨及其側翼對人不對事的態度令人作噁，不僅模糊焦點，更傷害不孕症患者權益。

圖／「新藍圖連線」指出，長期推動不孕症權益保障的立委陳昭姿，及具備不孕症專科權威背景的立委陳菁徽，近期竟遭影射、抹黑與謾罵，作風十分惡劣。（新藍圖連線臉書）

「新藍圖連線」指出，長期推動不孕症權益保障的立委陳昭姿，及具備不孕症專科權威背景的立委陳菁徽，近期竟遭影射、抹黑與謾罵，作風十分惡劣；相關作法已嚴重偏離公共政策討論應有的理性與專業，令人無法接受。

圖／新北市議員陳偉杰分析，部分執政黨立委與綠營KOL之所以發動攻擊，真正動機在於「轉移內部矛盾」。（新北市議員陳偉杰提供）

「新藍圖連線」召集人新北市議員陳偉杰分析，部分執政黨立委與綠營KOL之所以發動攻擊，真正動機在於「轉移內部矛盾」；此外，執政黨內部對於代孕與單身人工生殖的議題分歧嚴重，面臨來自保守派與婦女團體基本盤的雙重壓力，始終無法整合出一致版本，才刻意將專業審查操作成「政治泥巴戰」。

陳偉杰直言，執政黨對於社會需求和不孕症患者的權益於無物，只想操作政黨對立，讓人不齒；在野黨討論的是如何因應少子化、協助想生育的家庭，執政黨卻將矛頭指向立委個人特質與專業背景，完全無助於政策進展，更強調陳菁徽「接生過的孩子比執政黨開過的支票還多」。

圖／桃園市議員張碩芳呼籲，「代孕是人權與醫療議題，不應淪為政治鬥爭的祭品」。（新北市議員陳偉杰提供）

桃園市議員張碩芳表示，人工生殖技術早已不是「要不要」的問題，而是「如何管理、如何防弊」的課題，即使國內不開放，民眾仍可能赴海外或透過非法管道進行；痛批執政黨忽視不孕症患者實際需求，卻選擇對提案者進行人身攻擊，是對女性專業與病患痛苦的漠視。

圖／新竹縣議員林禹佑指出，「子宮不分藍綠白，求子痛苦不分黨派」。（新北市議員陳偉杰提供）

新竹縣議員林禹佑也呼籲，「子宮不分藍綠白，求子痛苦不分黨派」，攻擊提案立委無助於解決少子化問題；他認為，執政黨為掩飾自身立場搖擺，刻意混淆視聽、抹黑提案人，藉此迴避「代孕配套」、「兒童權益」等實質且艱難的利弊得失，這種作法對兩位立委極不公平，執政黨主席應出面道歉。

