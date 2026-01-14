人工生殖法惹議！民團揭「早產風險飆2.4倍」 恐衝擊健保、特教資源

記者蔣季容／台北報導

《人工生殖法》修法議題引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay）

《人工生殖法》修法議題引發熱議，國教行動聯盟等團體今（14）日表示，人工生殖早產佔比是全國平均的2.4倍，呼籲政府在推動人工生殖法的同時，應該揭露其中包括早產、低出生體重等風險，也應協助評估日後的特教資源。

國教行動聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟等團體今日召開記者會，痛批修法過程出現嚴重瑕疵，負責教育與早療的教育部也全程缺席，政府對人工生殖伴隨的高風險「早產」與「低出生體重」缺乏配套。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，2024年於權威期刊《Nature Communications》發表的研究顯示，人工生殖過程中，卵巢刺激療程可能改變子宮內膜環境，與新生兒低出生體重及早產密切相關。根據國健署2023年的統計，人工生殖中早產比例約為全國平均的2.4倍，低出生體重約為全國平均的2.3倍。這些早產與低體重出生兒童未來需要早療、特教資源的比例都會增加，後面要承擔責任的不光是健保系統，家長和老師更是首當其衝。

王瀚陽提及，目前台灣現況是早療聯合評估大排長龍、特教老師師生比過高、特教資源嚴重不足。若因修法導致高風險新生兒數量大增，將對已經緊繃的健保體系與特教現場造成毀滅性衝擊。這筆龐大的「社會隱形成本」，衛福部在修法評估報告中隻字未提，最終卻要由全民健保與身心俱疲的家長、老師來買單。

家長團體強調，他們的立場並不是反對協助不孕，而是反對「先放寬、再來收拾殘局」。並提出三點呼籲，一是先改善現況，再談擴大；二是誠實揭露風險，完善諮詢機制；三是評估社會衝擊，增置特教資源。

衛福部長石崇良表示，現階段修法將優先處理有社會共識的部分，解決少子女化的問題；至於代理孕母在社會上未達共識，將先擱置再討論。

