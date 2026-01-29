人工生殖法換軍購、總預算？柯文哲：別每件事都把人想得很壞

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨前主席柯文哲日前自爆，他曾向民進黨團總召柯建銘提議，讓《人工生殖法》過關，總預算案、軍購案「我來處理」，引發爭議。柯文哲今（29日）抱怨，這是認知作戰，他是看政治陷入僵局，想說國家總是要正常運作，有沒有什麼可以討論的起點，卻在名嘴口中變成好像在做密室政治交換，「不要每件事都把人家想得很壞，都要做壞事，我是希望台灣可以正常地往前動，OK？」

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪，被問到當時見柯建銘提議《人工生殖法》換軍購、總預算案？柯文哲指出，這幾天看YouTube，發現這又是認知作戰，看看他那天怎麼講的，其實不管總預算、軍購案卡住，特別是總預算案，這國家就僵在那裡，可是你看看，雙方都好像意氣之爭，卡在那裡。

柯文哲直言，當然，他每次講權力大的人要去整合權力小的人比較容易，大的整合小的容易，小的要整合大的困難，所以為何每次講說，台灣目前一切困境還是在總統賴清德的一念之間。

柯文哲說，那天他跟柯建銘說，這是他自己的看法，自從他交保後，看台灣政治陷入僵局，不是應該解決嗎？看那天他是怎麼講的，他說「我來處理」，結果媒體、晚上那些名嘴就變成，「柯文哲什麼拿女人的子宮去交換國家總預算」。

柯文哲直言，「拜託！我是說我來幫忙處理是說，我們這國家總是要正常運作，這僵局不是辦法，我們看看有沒有什麼可以彼此討論的起點，我的好意是這樣」，結果，在那些名嘴口中，變成柯文哲在做什麼密室政治交換，這就是這樣，「不要每件事都把人家想得很壞，都要做壞事，我是希望台灣可以正常地往前動，OK？」

