人工生殖法搭橋 綠白合探風向

前民眾黨主席柯文哲（左）近期為《人工生殖法》四處奔走遊說，甚至親自向立院民進黨團總召柯建銘（右）請托。（本報資料照片）

前民眾黨主席柯文哲近期為《人工生殖法》四處奔走遊說，甚至親自向立院民進黨團總召柯建銘請托，老柯也從善如流，放行《人工生殖法》出委員會，此舉不免讓外界嗅到綠白合作的可能性；對民進黨而言，若能在民生法案試探與民眾黨的合作空間，便有機會鬆動國會在野防線，付出的代價絕對比堅持對立、運作大法官引發憲政爭議低得多。

民眾黨不分區立委「兩年條款」將屆，民眾黨主席黃國昌在內等白委都準備辭職，唯獨陳昭姿以《人工生殖法》尚未三讀為由仍未辭職；柯文哲親自出馬幫遊說法案，顯然是為保其領導威信，得親上火線拆彈，讓法案盡速過關，給陳昭姿下台階離開立院，否則其他辭職的白委難服氣。

為了《人工生殖法》三讀，柯文哲主動遞橄欖枝給2年來勢如水火的民進黨，對民進黨來說可是送上門的大禮；畢竟民進黨仍在執政，總預算及憲政卡關一直是燙手山芋，大罷免已失敗無法重操故計，若有「綠白合」可能性，就能輕易改變國會朝野板塊。

尤其是遞補上來的白委，不少都有綠營背景，對綠始終抱持鷹派作風的黃國昌離開立院後，新的民眾黨團走向，對綠溫和可能性相當高。

如果僅就民生議題「綠白合」，或許問題不算大，但在政治議題上民眾黨也與民進黨同步，勢必衝擊藍白之間信任關係，更何況民眾黨已表明今年底九合一選舉會「藍白合」，民眾黨立院黨團若破壞合作，九合一選舉將首當其衝，2028總統大選也將更充滿變數。

柯文哲或許可以抓抓頭、笑一笑跟柯建銘握手言和，不過這2年來民眾黨的支持者，反綠的立場比藍營支持者還激進，民眾黨政治人物對民進黨的批評可能比國民黨政治人物更尖銳，柯文哲羈押這段期間，小草們已被逼成「對綠戰狼」，即使依照柯的「務實哲學」，政治可以隨機應變，但他說服得了自己、說服得了身邊幕僚，說服得了白營支持者嗎？

近日柯文哲出招營造的「綠白互動」惹人揣測，如今更傳出他周五將拜訪立法院長韓國瑜，屆時是否提到柯建銘請託的總預算案，將是「綠白合」走向的重要觀察點，畢竟柯文哲個人風格難以捉摸，吃過虧的國民黨對於「藍白合」或許已不能再像過去一樣有恃無恐。